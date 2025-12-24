Đám cưới của ái nữ tập đoàn lớn ở Bình Thuận đang "gây bão" MXH: Nhà gái cỡ này thì nhà trai "khủng" cỡ nào!

Đúng dịp Giáng Sinh, mạng xã hội bất ngờ "dậy sóng" trước những hình ảnh hé lộ về đám cưới của ái nữ một tập đoàn lớn. Dù diện mạo cô dâu - chú rể vẫn được giữ kín tuyệt đối, nhưng chỉ cần nhìn vào quy mô trang hoàng tại nhà gái cũng đủ khiến dân tình không khỏi đặt câu hỏi: Nhà gái đã hoành tráng thế này, vậy nhà trai còn "khủng" đến mức nào?

Theo thông tin được biết, ái nữ tập đoàn vừa chính thức lên xe hoa về nhà chồng trong một hôn lễ kín tiếng nhưng cực kỳ xa hoa vào ngày 23/12 vừa qua. Trước đó, vào giữa tháng 12, cộng đồng mạng từng "phát sốt" trước cổng hoa lộng lẫy của nhà gái trong lễ ăn hỏi. Nhiều người còn cho rằng như vậy đã là đỉnh cao của độ chịu chi. Thế nhưng, tất cả mới chỉ là "màn dạo đầu".

Đến lễ cưới chính thức, nhà gái tiếp tục khiến dân tình choáng ngợp khi trang hoàng cổng cưới với tông đỏ nổi bật - gam màu vừa sang trọng vừa mang không khí lễ hội cuối năm.

Hoa tươi được sử dụng với số lượng "không phải dạng vừa", phủ kín từ cổng lớn, bậc cầu thang cho đến toàn bộ khuôn viên bên trong. Sắc hoa rực rỡ càng làm tôn lên vẻ nguy nga của dinh thự nhà gái, khiến cả con phố như khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới.

Đặc biệt, khi Giáng Sinh đang cận kề, cổng hoa nhà ái nữ tập đoàn bất ngờ trở thành địa điểm check-in "siêu hot". Nhiều người đi ngang qua không khỏi dừng lại chụp ảnh, trầm trồ trước khung cảnh chẳng khác nào phim điện ảnh hay khu resort cao cấp được trang trí cho mùa lễ hội.

Cô dâu chú rể dù vẫn là ẩn số, nhưng chỉ riêng mức độ đầu tư của nhà gái cũng đủ cho thấy đám cưới này không hề đơn giản. Và câu hỏi được cư dân mạng nhắc đi nhắc lại suốt những ngày qua vẫn là: Nhà gái đã hoành tráng đến vậy, thì nhà trai rốt cuộc "cỡ" nào nữa đây?

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ dinh thự nhà gái càng trở nên lung linh và choáng ngợp hơn. Sắc hoa tươi rực rỡ ban ngày nay được tôn lên bởi hệ thống ánh đèn được bố trí khéo léo, phủ khắp từ cổng cưới, lối đi cho đến khuôn viên bên trong.

Ánh đèn vàng ấm hòa cùng tông đỏ chủ đạo của hoa tạo nên khung cảnh vừa sang trọng, vừa ấm áp đúng chất Giáng Sinh. Nhìn từ xa, dinh thự nhà gái chẳng khác nào một lâu đài ánh sáng giữa phố, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, trầm trồ trước độ đầu tư "không phải dạng vừa" của gia đình ái nữ tập đoàn.

Trước khi lễ cưới chính thức diễn ra, dân tình vẫn chưa hết xôn xao khi nhớ lại cổng hoa trong lễ ăn hỏi của ái nữ tập đoàn cách đây chưa lâu. Thời điểm giữa tháng 12, hình ảnh cổng cưới nhà gái bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Hoa tươi được sử dụng với mật độ dày đặc, thiết kế cầu kỳ, hoành tráng chẳng kém một đám cưới xa hoa. Khi đó, không ít cư dân mạng còn đùa rằng "lễ ăn hỏi mà đã thế này thì lễ cưới chắc còn khủng hơn nữa".

Cả dinh thự phía sau cổng hoa - nơi được ví như một tòa lâu đài thu nhỏ.

Và đúng như dự đoán, đến ngày trọng đại, nhà gái tiếp tục nâng tầm độ xa hoa, khiến cổng hoa lễ ăn hỏi trước đó cũng chỉ được xem là màn "nhá hàng" cho một đám cưới khiến MXH dậy sóng.