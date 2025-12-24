Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, 22 tuổi tự tin theo đuổi đam mê kinh doanh

Cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 vừa khép lại với đêm chung kết quy tụ những gương mặt nổi bật nhất sau nhiều vòng tuyển chọn. Đây là sân chơi đề cao vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và thần thái trong tà áo dài truyền thống.

Trải qua các phần thi, danh hiệu cao nhất đã thuộc về Nguyễn Thị Hải Yến - thí sinh gây ấn tượng mạnh bởi nét đẹp sắc sảo, phong thái thanh lịch và sắc vóc “vạn người mê”.

Nguyễn Thị Hải Yến sinh năm 2003, quê tại Bắc Ninh. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hiện cô đang kinh doanh thời trang và theo đuổi lĩnh vực người mẫu ảnh.

Niềm yêu thích thời trang đưa Hải Yến đến nghề mẫu ảnh, nhưng áo dài luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng cô: “ Tôi luôn cảm thấy tự hào mỗi lần được khoác lên mình tà áo dài - biểu tượng của sự duyên dáng, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định tham gia Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025. Với tôi, cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp, mà là hành trình tôn vinh giá trị văn hóa Việt, đồng thời là cơ hội để thử thách chính mình ”.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Hải Yến dành phần lớn thời gian để rèn luyện kỹ năng. Cô tập catwalk với áo dài mỗi ngày, chú ý từng chi tiết nhỏ như cách đưa tay, giữ ánh mắt, điều chỉnh thần thái. Người đẹp Bắc Ninh cũng trau dồi khả năng ứng xử để giữ sự mạch lạc trong từng lời nói. Song song đó, Hải Yến duy trì chế độ luyện tập thể thao và sinh hoạt lành mạnh để có tinh thần thoải mái, thể trạng ổn định nhất.

Trong đêm chung kết, Hải Yến ghi điểm với nét thanh lịch, duyên dáng và phong thái trình diễn tự tin. Ở phần ứng xử, Hải Yến thể hiện tư duy rõ ràng và khả năng ứng biến linh hoạt. Chính sự trọn vẹn giữa nhan sắc, kỹ năng và bản lĩnh đã giúp cô giành ngôi vị Hoa khôi một cách thuyết phục.

Khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí cao nhất khiến Hải Yến không giấu được xúc động. Với cô, danh hiệu không chỉ là thành quả nỗ lực, mà còn là lời nhắc rằng việc dám thử thách bản thân luôn mở ra những cánh cửa mới. Từ một cô gái nghĩ rằng “mình chưa đủ giỏi”, Hải Yến giờ đây đã can đảm bước lên sân khấu lớn và tỏa sáng.

Trước đó, nghề mẫu ảnh đến với Hải Yến khá tự nhiên, xuất phát từ những buổi chụp thử và những lần tập tạo dáng còn nhiều bỡ ngỡ. Thời gian đầu, cô gặp không ít khó khăn khi làm quen với kỹ thuật pose dáng và biểu cảm trước ống kính. Tuy vậy, càng thử sức, Hải Yến càng nhận ra nghề mẫu ảnh giúp cô khám phá bản lĩnh và phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Ngoài nghệ thuật, Hải Yến còn đam mê kinh doanh. Cô từng mở lớp dạy thanh nhạc để lan tỏa tình yêu âm nhạc và sau đó rẽ hướng sang lĩnh vực thời trang - nơi cô tự chọn mẫu, phối đồ và định hình phong cách cho cửa hàng của mình.

Kinh doanh giúp Hải Yến hiểu hơn về thị hiếu, thẩm mỹ và giá trị mà một người phụ nữ tìm kiếm trong phong cách cá nhân. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì việc học múa, yoga, nấu ăn, ngoại ngữ… như cách “làm mới” bản thân mỗi ngày.

“ Mỗi ngày cố gắng một chút, giữ tinh thần lạc quan, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Phụ nữ không cần chạy theo khuôn mẫu, chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi một người phụ nữ biết yêu mình, cô ấy sẽ biết cách làm cho chính mình và những người xung quanh hạnh phúc ”, Hải Yến nói.

Sau cuộc thi, tân Hoa khôi mong muốn tiếp tục hành trình trau dồi bản thân để xứng đáng với danh hiệu. Cô dự định tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, dự án nghệ thuật. Hải Yến hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những bạn trẻ từng nghĩ mình “không có gì đặc biệt”, để họ nhận ra bản thân ai cũng có một nội lực rất lớn đang chờ được “đánh thức”.

Người đẹp Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp áo dài bằng những câu chuyện mới mẻ, trẻ trung. Cô muốn thực hiện các bộ ảnh, dự án sáng tạo và hoạt động truyền thông đưa tà áo dài Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Với cô, áo dài là sự mềm mại nhưng kiên định, nền nã nhưng mạnh mẽ, giống như hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, bản lĩnh và giàu cảm xúc.