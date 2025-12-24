Một thương hiệu vừa "trình làng" BST có loạt mẫu áo dài ấn tượng, thêu tay và đính kết thủ công từng chi tiết

Maison Denude lựa chọn hình thức private showcase như một cách phản ánh cá tính của Giám đốc sáng tạo Chi Bùi. Với cô, thời trang cần được đặt trong không gian đủ tĩnh, đủ riêng để sự kết nối giữa con người và trang phục có thể diễn ra trọn vẹn. Vì vậy, không gian trình diễn cũng cần đủ “vừa”, không bị lấn át bởi hiệu ứng sân khấu hay nhịp điệu gấp gáp.

Bộ sưu tập SS26 được giới thiệu qua phần trình diễn của 35 người mẫu, được lựa chọn như những nhân vật trong một câu chuyện, mỗi người mang phong thái và bản ngã riêng, phản chiếu tinh thần của người phụ nữ đương đại. Maison Denude không tìm kiếm sự nổi bật thị giác, mà chọn những cá nhân có khả năng kiểm soát chuyển động, tiết chế hình thể và thanh nhã “ở cùng” trang phục.

Gigi Hương Giang đảm nhận vị trí first face, mở đầu bộ sưu tập bằng phong thái điềm tĩnh và tập trung. Các người mẫu Trà My, Quỳnh Anh, Kim Dung, Hoàng Yến, Trần Thùy Trang, Bảo Trâm, Rosa Vũ… lần lượt xuất hiện, tạo nên nhịp điệu trình diễn liền mạch, nơi mỗi bước đi đều góp phần kể tiếp câu chuyện của bộ sưu tập.

Vedette của chương trình là Hồng Lan (Helene), nữ doanh mang hai dòng máu Việt - Pháp. Hồng Lan đã bước vào độ chín của sự điềm tĩnh và tự tin, được hình thành từ sự nghiệp, gia đình và hành trình làm mẹ. Sự hiện diện trầm tĩnh, linh hoạt và giàu chiều sâu của chị trở thành điểm kết tự nhiên cho bộ sưu tập, đồng thời thể hiện nữ tính nổi bật – sự hòa hợp giữa mềm mại, tự tin và thấu hiểu.

BST SS26 gồm 40 thiết kế, được phát triển trong nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện thủ công. Mỗi thiết kế được hình thành như một cấu trúc sống, tôn trọng tỷ lệ cơ thể, gợi mở đường cong tự nhiên và cho phép chất liệu chuyển động theo nhịp thở của người mặc.

Tinh thần artisanal bespoke tiếp tục là trung tâm trong ngôn ngữ thiết kế của Maison Denude. Các kỹ thuật thủ công cao cấp được tinh chỉnh theo từng thiết kế, từ dựng phom, xử lý bề mặt đến khả năng bắt sáng và độ mềm rơi của chất liệu. Thương hiệu kết hợp những chất liệu bất quy ước, hiếm có – đôi khi chỉ tồn tại một mảnh duy nhất – được tuyển chọn từ các làng nghề khắp thế giới.

Trên nền vật liệu độc đáo này, kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công không chỉ làm nổi bật cấu trúc và texture, mà còn biến mỗi chi tiết thành một ẩn dụ, một trải nghiệm cá nhân khó có thể tái hiện. Cách chơi màu và ánh sáng được khai thác tinh tế, tạo hiệu ứng cảm xúc và dẫn đến cấu trúc 3D, phản chiếu phong thái hiện diện của người mặc.

Trong dòng áo dài thuộc BST SS26, Maison Denude lựa chọn cách tiếp cận truyền thống bằng tinh thần khai mở. Mỗi thiết kế là một hành trình của thêu tay và đính kết thủ công, nơi từng chi tiết vừa mang tính hình thể, vừa trở thành ẩn dụ về thời gian, di sản và trải nghiệm cá nhân. Trang phục được xây dựng xoay quanh cấu trúc, chuyển động và cảm giác, để áo dài trở thành một trải nghiệm trực tiếp với người mặc, thay vì chỉ là hình thức trình diễn.

Với Chi Bùi, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo Maison Denude, thời trang không nương theo xu hướng, mà là một hành trình khai mở vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ bên trong, từ cấu trúc, kỹ thuật cắt may đến những rung động tinh tế của người mặc.

Thông qua bộ sưu tập SS26, Maison Denude hướng đến những cá nhân mang tinh thần Renaissance đương đại - những người đang ở trong hành trình becoming, có ý thức về lựa chọn và phẩm vị của chính mình. Thông điệp của bộ sưu tập không nằm ở việc định nghĩa cái đẹp, mà ở việc truyền cảm hứng để người phụ nữ làm chủ lựa chọn của họ, để trải nghiệm sống và cảm nhận cá nhân dẫn dắt cách họ hiện diện.

“Với Maison Denude, tinh thần táo bạo không nằm ở sự phô diễn, mà ở can đảm lắng nghe bản thân, thấu cảm với nhịp sống của mình và trọn vẹn với những gì mình lựa chọn”, Chi Bùi khẳng định.

Trong tầm nhìn dài hạn, Maison Denude hướng đến việc kiến tạo một bản sắc thời trang Á Đông mang tinh thần đương đại, nơi vẻ đẹp bắt nguồn từ sự hiểu mình, từ văn hóa và khả năng cảm nhận tinh tế. Ở đó, thời trang không chỉ để mặc, mà để hiện diện, không cần phô diễn, nhưng đủ chiều sâu để tự thân lan tỏa.