Đi Porsche, cưỡi Ferrari nhưng 'quên' nộp thuế: Hàng nghìn đại gia muối mặt vì bị cảnh sát thu giữ xe

24-12-2025 - 15:08 PM | Lifestyle

Chiến dịch Ops Luxury vừa khiến giới nhà giàu "muối mặt" khi phanh phui hàng loạt xế khủng chạy lậu, buộc những cỗ máy triệu đô phải nằm bãi vì coi thường pháp luật.

Cơ quan Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) mới đây công bố kết quả đáng chú ý từ chiến dịch kiểm tra xe cao cấp mang tên Ops Luxury. Theo đó, từ đầu năm 2025 đến ngày 18/12, đã có tổng cộng 2.685 xe sang bị phát hiện lưu thông khi không có thuế đường bộ hợp lệ. Con số này phản ánh thực trạng đáng quan tâm trong nhóm người sử dụng các dòng xe đắt tiền, vốn thường được cho là có mức độ tuân thủ pháp luật cao.

Chiến dịch Ops Luxury được JPJ triển khai nhằm kiểm tra nhóm xe cao cấp lưu thông trên đường. Ảnh: Paultan

Trong danh sách các thương hiệu vi phạm, Porsche là cái tên đứng đầu với số lượng xe không gia hạn thuế đường lớn nhất. Khoảng cách giữa Porsche và các thương hiệu xe sang còn lại là khá rõ rệt, khi Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maserati, Rolls-Royce hay Aston Martin đều có số trường hợp thấp hơn đáng kể. Theo JPJ, phần lớn các xe vi phạm đều bị phát hiện trong quá trình kiểm tra trực tiếp trên đường hoặc thông qua hệ thống giám sát điện tử.

Đáng chú ý, chiến dịch Ops Luxury không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận vi phạm. JPJ xác nhận đã tạm giữ 855 xe sang do không có thuế đường hợp lệ, đồng thời tiếp tục theo dõi những trường hợp còn lại. Các chủ xe được yêu cầu nhanh chóng hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nếu không phương tiện có thể bị tịch thu theo quy định hiện hành. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh rằng việc không gia hạn thuế đường đồng nghĩa với việc bảo hiểm xe không còn hiệu lực, kéo theo nhiều rủi ro pháp lý và tài chính nếu xảy ra tai nạn.

Nhiều mẫu xe sang bị phát hiện không có thuế đường bộ hợp lệ khi tham gia giao thông. Ảnh: Paultan

Ở chiều ngược lại, chiến dịch này cũng cho thấy tác động nhất định trong việc nâng cao ý thức tuân thủ. Trong năm 2025, đã có gần 13.000 xe sang tại Malaysia thực hiện gia hạn thuế đường sau các đợt kiểm tra, mang lại nguồn thu hơn 34 triệu ringgit Malaysia (tương đương 219 tỷ đồng) cho ngân sách. Riêng các mẫu xe mang thương hiệu Porsche đóng góp gần một nửa tổng số tiền thu được, cho thấy quy mô sử dụng cũng như mức thuế cao của dòng xe này.

Một số xe sang đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định hiện hành. Ảnh: Paultan

Trước đó, Bộ Giao thông Malaysia từng công bố số liệu cho thấy hàng nghìn xe sang trên cả nước đang nợ thuế đường, với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu ringgit. Kết quả từ Ops Luxury được xem là bước đi tiếp theo nhằm siết chặt quản lý, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng rằng xe sang hay xe phổ thông đều phải tuân thủ đầy đủ các quy định khi tham gia giao thông.

Theo Bảo Lâm

Đời sống & pháp luật

