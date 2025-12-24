Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác

24-12-2025 - 14:50 PM | Lifestyle

Tự tay trang trí Noel cho cơ ngơi bề thế của gia đình, mỹ nhân này nhận về cơ man lời khen từ dân tình.

Diễn viên Vân Trang là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình ăn khách như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ… Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, năm 2016, mỹ nhân sinh năm 1990 lên xe hoa cùng chồng đại gia, mở ra một chương mới trong cuộc sống.

Ở tuổi 35, Vân Trang được nhiều người ngưỡng mộ khi có tổ ấm viên mãn bên chồng và 4 nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ. Song song với sự nghiệp ổn định và công việc kinh doanh thuận lợi, nữ diễn viên vẫn dành nhiều tâm huyết chăm chút cho không gian sống của gia đình trong căn nhà bề thế. Cô đặc biệt yêu thích việc tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp lễ Tết. Noel năm nay cũng không ngoại lệ, Vân Trang tiếp tục gây trầm trồ khi khoe không gian Giáng sinh được decor hoành tráng, ấm áp và tinh tế, tất cả đều do chính tay cô thực hiện.

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 1.
Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 2.

Vân Trang "phủ xanh" biệt thự 1000m² dịp Noel

Đây là năm thứ 2 gia đình Vân Trang đón Noel trong căn biệt thự bề thế rộng 1000m², được vợ chồng nữ diễn viên mua vào đầu năm 2022. Nếu như mùa Giáng sinh năm ngoái, không gian ngập tràn sắc đỏ truyền thống thì năm nay, Vân Trang quyết định "thay áo" cho toàn bộ ngôi nhà bằng tông xanh chủ đạo, mang cảm giác mát mắt, hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Từ nội thất, cây thông Noel đến các chi tiết trang trí nhỏ đều được nữ diễn viên đồng bộ màu sắc, kết hợp thêm nhiều món decor để tổng thể trở nên lung linh hơn.

Vân Trang tự tay lên ý tưởng, đặt mua vải tuyn khổ lớn cùng loạt đồ trang trí tông xanh - trắng, dành nhiều ngày liền để hoàn thiện từng góc trong nhà. Điểm nhấn nổi bật nhất là cây thông Noel đặt ở vị trí trung tâm phòng khách. Để thêm phần hoành tráng, Vân Trang đã khéo léo cắt vải tuyn thành nhiều mảnh, mang về quê nhờ người nhà may theo thiết kế riêng, sau đó phủ lên khoảng 2/3 thân cây tạo hiệu ứng mềm mại, khác biệt.

Không chỉ phòng khách, các khu vực khác trong nhà cũng được Vân Trang chăm chút tỉ mỉ. Cô tự cắt xốp tạo hình tuyết, trèo thang treo đèn chùm làm từ những quả châu lấp lánh. Khu vực bàn ăn thì được điểm xuyết bằng những chiếc nơ xanh do chính tay cô thiết kế. Trong quá trình trang trí, ông xã và các con thỉnh thoảng cũng phụ giúp một vài công đoạn, góp phần tạo nên không khí Noel ấm áp, sum vầy.

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 3.
Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 4.
Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 5.
Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 6.

Sau khi được Vân Trang trang trí, căn biệt thự khoác lên diện mạo lung linh, ngập tràn không khí Giáng sinh. Vợ chồng nữ diễn viên tổ chức tiệc Noel ấm cúng, mời nhiều bạn bè thân thiết gồm diễn viên Lê Phương, vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy, Thanh Trúc - Châu Khải Phong… tới tham dự. Tất cả đều không tiếc lời khen trước sự khéo léo, đảm đang và chu đáo của Vân Trang.

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 7.
Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 8.
Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 9.
Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 10.

Một số hình ảnh về biệt thự 1000m² của gia đình Vân Trang

Mua biệt thự vào hồi đầu năm 2022, vợ chồng Vân Trang dành khoảng 6 tháng để hoàn thiện nội thất. Trước đó, bản phối cảnh 3D được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội từng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước quy mô rộng lớn cùng không gian sống sang trọng, đẳng cấp.

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 11.

Không gian phòng khách trong nhà

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 12.

Khu bếp liền kề phòng khách

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 13.

Không gian sử dụng nhiều hệ cửa kính để đón ánh sáng vào nhà

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 14.

Khu vực sân thượng vừa đẹp vừa chill

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 15.

Phòng ngủ của vợ chồng Vân Trang

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 16.

Phòng ngủ của con

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 17.

Góc đọc sách trong nhà

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 18.

Không gian xịn đẹp cho 4 nhóc tỳ

Mỹ nhân "win chặt" đường đua Noel: Tự tay trang trí biệt thự 1000m² đẹp chấn động thị giác - Ảnh 19.

Vân Trang "check-in" cùng BST đồ chơi của các con trong vườn nhà.

