Việt Nam vào top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới

Trong một bảng xếp hạng mới đây, tạp chí du lịch quốc tế danh tiếng Time Out đã vinh danh Việt Nam nằm trong top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới. Kết quả này không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh du khách toàn cầu đang tìm kiếm những hành trình ấm áp, giàu trải nghiệm và khác biệt vào mùa đông.

Từ lâu, Việt Nam vốn được biết đến với hình ảnh biển xanh, cát trắng và nắng vàng rực rỡ mỗi độ hè sang. Tuy nhiên, theo đánh giá của Time Out, Việt Nam không chỉ thu hút ở mùa hè mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn vào mùa đông nhờ cảnh quan thiên nhiên phong phú và chiều sâu văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Vì sao Việt Nam được xem là "điểm đến mùa đông lý tưởng"?

Một trong những yếu tố nổi bật khiến Việt Nam ghi điểm trong mắt du khách quốc tế chính là khí hậu mùa đông. Không giống những vùng ôn đới có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống thấp và tuyết phủ dày, mùa đông ở Việt Nam dễ thích nghi hơn, trong khi miền Trung và miền Nam vẫn giữ được sự ấm áp, nắng nhẹ, rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng ngoài trời.

Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu sự đa dạng về cảnh quan và trải nghiệm du lịch. Du khách có thể lựa chọn khám phá những vùng núi phía Bắc với biển mây bồng bềnh, những cánh rừng thông xanh mướt của cao nguyên, hay tìm đến các bãi biển miền Trung và miền Nam để tận hưởng nắng ấm và làn nước trong xanh. Từ những phố cổ trầm mặc, làng quê yên bình mang đậm dấu ấn truyền thống, đến các khu nghỉ dưỡng hiện đại, homestay gần gũi thiên nhiên mỗi điểm đến đều mang một màu sắc riêng, phù hợp với nhiều phong cách du lịch khác nhau.

Không thể không nhắc tới nền văn hóa và ẩm thực phong phú một "đặc sản" làm nên sức hút rất riêng của Việt Nam trong mùa đông. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách thưởng thức các món ăn nóng hổi, đậm đà hương vị như phở, bún, các món lẩu, chè nóng, trà thảo mộc… Không chỉ để thưởng thức, du khách còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực vùng miền, tham dự nhiều lễ hội truyền thống diễn ra vào dịp cuối năm và đầu năm mới, khám phá đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và phong tục tập quán của người Việt trên khắp ba miền.

Bên cạnh những lợi thế tự nhiên và văn hóa, chiến lược phát triển du lịch bài bản, chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ đã góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện, cởi mở và ngày càng chuyên nghiệp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế vị thế ngày càng được khẳng định

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam nhận được sự quan tâm từ truyền thông và cộng đồng du lịch quốc tế. Thực tế cho thấy, trong năm 2025, ngành du lịch Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Cục Du lịch Quốc gia đã ghi nhận nhiều bước tiến mạnh mẽ và đầy ấn tượng.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau giai đoạn khó khăn, mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách toàn cầu.

Song song với đó, hệ sinh thái du lịch ngày càng được mở rộng và làm mới. Bên cạnh những loại hình quen thuộc như du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng, giúp du khách không chỉ "đi để ngắm nhìn" mà còn "đi để sống, để cảm nhận" và kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, con người địa phương.

Công tác xúc tiến và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam cũng được thực hiện mạnh mẽ trên nhiều nền tảng quốc tế. Những đánh giá tích cực từ các tạp chí uy tín như Time Out đã góp phần nâng cao độ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích du khách lựa chọn Việt Nam như một điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình khám phá thế giới của mình.



