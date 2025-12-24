Đêm 24/12: Một nhà thờ tại TP.HCM khiến dân tình vượt 30km đến check-in vì trang trí quá hoành tráng

Mỗi mùa Giáng sinh, nhịp sinh hoạt đô thị bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Đường phố đông hơn vào buổi tối, nhiều khu vực bật đèn trang trí từ sớm và các điểm quen thuộc dần thu hút lượng người qua lại tăng lên. Trong đêm Giáng sinh, nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ trung tâm đến khu dân cư ghi nhận không khí lễ hội rõ nét khi hệ thống đèn trang trí, cây thông và các tiểu cảnh đồng loạt lên đèn.

TP.HCM: Nhà thờ Song Vĩnh trang trí hoành tráng thu hút nhiều khách tham quan

Tại các nhà thờ, không khí Giáng sinh năm nay cũng bắt đầu sớm hơn thường lệ. Nổi bật trong số đó là nhà thờ Song Vĩnh, công trình nằm trên trục Quốc lộ 51, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm ngay từ những ngày giữa tháng 12. Toàn bộ khuôn viên nhà thờ được trang trí công phu với hệ thống đèn LED giăng kín lối vào, tạo thành vòm sáng dẫn thẳng đến sảnh chính.

Hai bên cầu thang là những cây thông trắng, quả cầu trang trí mô phỏng tuyết, kết hợp cùng ánh đèn vàng dịu khiến tổng thể không gian trở nên lung linh khi đêm xuống. Kiến trúc Gothic với những vòm cao, chi tiết đối xứng càng trở nên nổi bật dưới ánh sáng, mang đến cảm giác như đang đứng giữa một góc châu Âu thu nhỏ trong đêm Noel.

Ảnh: @trongditron

Chính vì thế, nhà thờ Song Vĩnh được ví như “một góc châu Âu thu nhỏ giữa Vũng Tàu”. Và mỗi mùa Giáng sinh, nơi đây lại càng rực rỡ, đẹp mắt và tràn đầy sức sống đủ để bất kỳ ai ngang qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

Hà Nội: Không khí Giáng sinh ở Hàng Mã khác với mọi năm

Tối Noel (24/12) năm nay, phố Hàng Mã mang một dáng vẻ khá khác so với những mùa Giáng sinh trước. Không còn cảnh người chen người, con phố quen thuộc bỗng dưng “dễ thở” hơn hẳn. Dòng người đổ về không quá đông, vừa đủ để cảm nhận được không khí lễ hội mà không bị cuốn vào sự xô bồ thường thấy. Người ta thong thả đi dạo, ghé vào vài cửa hàng mua thêm món đồ trang trí nho nhỏ, rồi đứng lại ngắm nhìn những gian hàng lên đèn lấp lánh trong sắc đỏ - xanh quen thuộc của mùa Noel. Có một vài hàng đã chuyển sang bán đồ Tết.

Khu vực Hàng Mã bày bán những món đồ trang trí Giáng sinh lung linh khắp cả con phố

Một số hàng đã chuyển sang bán các món đồ trang trí Tết

Vẫn có những nhóm bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh, tạo dáng trước các tiểu cảnh Giáng sinh, nhưng mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không ồn ào. Tiếng cười nói vừa đủ vang lên giữa ánh đèn vàng ấm áp, hòa với mùi quà lưu niệm mới khui còn thơm mùi giấy gói. Không khí không quá nhộn nhịp, nhưng lại khá dễ chịu, bình thản và có phần ấm áp - một Hàng Mã trầm hơn thường lệ, để người ta có thể đi chậm lại, ngắm Giáng sinh theo cách riêng, không vội vàng.