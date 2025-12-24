Nam NSND nổi tiếng, nghỉ hưu sống an nhàn trong nhà 5 tầng ở phố cổ Hà Nội, U80 theo đuổi thú vui "nhà giàu"

Nam nghệ sĩ gạo cội với nhiều vai phản diện ấn tượng

NSND Tiến Đạt (sinh năm 1953) là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc, gây ấn tượng với khán giả với hàng loạt vai phản diện có chiều sâu tâm lý.

Nam diễn viên thường được “chọn mặt gửi vàng” cho hình tượng ông trùm, người đàn ông quyền lực, thâm trầm, khó đoán. Những bộ phim nổi tiếng NSND Tiến Đạt góp mặt có thể kể đến như Chạy án, Tuổi thanh xuân 2, Xin thề anh nói thật, Cô gái nhà người ta, Thương ngày nắng về, Nhà có nhiều cửa sổ...

Nam diễn viên cho biết sự nghiệp của ông 70% là vai phản diện

NSND Tiến Đạt cho biết suốt sự nghiệp của mình, vai tốt ông đảm nhận “chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Dù vậy, ông không cảm thấy nhàm chán, luôn nhắc bản thân phải thích vai diễn và phim mình đóng. Nhờ vậy, khán giả không những không phản ứng tiêu cực, mà còn yêu thích nam NSND nhờ những “vai đểu” này.

Không chỉ giới hạn trên màn ảnh nhỏ, NSND Tiến Đạt còn ghi dấu ấn đậm nét ở sân khấu kịch. Ông hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai trong các vở từ hài đến chính kịch như Sông Hồng reo, Thầy khóa làng tôi, Những người con Hà Nội, Những mặt người thấp thoáng…

Sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ chọn lọc kịch bản phim để diễn xuất hơn. Ông quan niệm, nghệ thuật không quan trọng số nhiều. Thay vì nhận phim liên tục, NSND Tiến Đạt luôn muốn có điều kiện, thời gian chăm chút cho kịch bản, vai diễn để đạt được kết quả tốt nhất.

Mới đây nhất, NSND Tiến Đạt vào vai ông Tân trong phim Phù sa ngọt - một vai diễn khác với những vai ông từng đóng.

Cuộc sống về hưu bình yên, viên mãn

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NSND Tiến Đạt từng sở hữu một tiệm may tại Hà Nội. Ông học nghề may từ bố, một nghệ nhân chuyên may comple cho chính khách những thập niên thế kỷ 20. Từ nhỏ, Tiến Đạt được bố kỳ vọng nối nghiệp gia đình nhưng ông lại theo đuổi theo đam mê nghệ thuật.

NSND Tiến Đạt vừa tham gia diễn xuất vừa làm chủ tiệm may

Ông chỉ bắt đầu đến với nghề may từ năm 38 tuổi. Hai công việc của nam nghệ sĩ có sự bổ trợ lẫn nhau. Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện với khách hàng tại tiệm may, NSND Tiến Đạt có thêm tư liệu cho các vai diễn. Ngược lại, nhiều khách hàng đến với tiệm may vì ngưỡng mộ vai diễn của ông. Khi tiệm may đông khách, cuộc sống gia đình nam diễn viên cũng ổn định hơn.

Trước đó, NSND Tiến Đạt và vợ Hồng Loan từng có khoảng thời gian vừa theo đuổi con đường nghệ thuật, vừa làm nhiều nghề từ bán bánh mì, buôn bán giày dép đến bơm bật lửa gas… để nuôi con nhỏ.

NSND Tiến Đạt và vợ Hồng Loan có hôn nhân bền chặt, hạnh phúc

Khoảng thời gian đó, hai vợ chồng nam nghệ sĩ sống trong căn gác xép ọp ẹp, trời nắng thì nóng, trời mưa thì nước dột khắp nơi. "Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy khổ khủng khiếp. Nhưng trong cái khổ thì tình thương lớn lắm, nhờ đó mà chúng tôi vượt qua hết", NSND Tiến Đạt cho biết.

Ở tuổi ngoài 70, nam nghệ sĩ đã nghỉ nghề may, có cuộc sống hưu trí nhẹ nhàng, tự tại. Vợ chồng ông sống cùng gia đình con trai trong căn nhà 5 tầng ở phố cổ Hà Nội.

Mỗi ngày, Tiến Đạt dành thời gian đạp xe, đi cà phê với bạn bè, xem tin tức và các chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, nam nghệ sĩ có đam mê mới là thú chơi âm thanh. Ông cho biết người Hà Nội chơi âm thanh rất đa dạng, từ loa toàn dải, ampli đèn cổ cho đến thiết bị số hiện đại.

“Đây là một thú chơi tốn tiền, thú vui của "nhà giàu" nhưng tôi nghĩ quan trọng có sao thì mình chơi vậy, nếu đam mê thì dù là người nhiều tiền hay ít tiền cũng giống nhau. Nhiều khi mê quá, chính vợ tôi cũng phải ghen với... những âm ly, âm thanh”, Tiến Đạt bộc bạch. Mục tiêu duy nhất của ông hiện nay là duy trì sức khoẻ tốt để tận hưởng cuộc sống.

(Tổng hợp)