Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành

26-12-2025 - 20:59 PM | Lifestyle

Mỹ nhân này đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong căn biệt thự ven sông đắt giá nhất thủ đô.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Á hậu Dương Tú Anh ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút, nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp sinh năm 1993 bất ngờ thông báo kết hôn với thiếu gia ngành xây dựng. Sau đám cưới, cô chủ động rút khỏi showbiz một thời gian để tập trung vun vén cho tổ ấm.

Hiện tại, Dương Tú Anh được xem là một trong những nàng Hậu có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ. Cô vẫn xuất hiện đều đặn trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời có gia đình hạnh phúc với hai con đủ nếp đủ tẻ. Gia đình 4 thành viên đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông sang trọng tại quận Long Biên, Hà Nội, thuộc khu đô thị đắt giá bậc nhất Thủ đô. Cơ ngơi của vợ chồng Dương Tú Anh được ước tính có giá hơn 10 triệu USD (~ 250 tỷ đồng).

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 1.
Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 2.

Toàn cảnh biệt thự cao cấp của gia đình Dương Tú Anh

Cơ ngơi của nàng Á hậu và chồng thiếu gia mang phong cách hiện đại, điểm xuyết nét cổ điển tinh tế. Vợ chồng Dương Tú Anh chọn gam trắng làm chủ đạo, giúp không gian toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Phòng khách được chăm chút kỹ lưỡng với loạt nội thất cao cấp, kết hợp ốp đá hoa cương, tạo cảm giác vừa đẳng cấp vừa ấm áp, gần gũi. Dù bận rộn công việc và chăm sóc các con, mỹ nhân 9x vẫn dành nhiều tâm huyết vun vén tổ ấm, tỉ mỉ trang trí từng góc nhỏ trong nhà.

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 3.

Biệt thự 10 triệu USD của gia đình Dương Tú Anh tọa lạc tại quận Long Biên, Hà Nội

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 4.

Dương Tú Anh luôn chăm chút cho từng góc nhỏ trong nhà

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 5.
Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 6.

Không gian phòng khách rộng rãi, sang trọng với tông trắng chủ đạo

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 7.
Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 8.
Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 9.
Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 10.

Hoa tươi là thứ không thể thiếu trong không gian sống của gia đình nàng Hậu, đặc biệt vào các dịp lễ Tết

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 11.

Khu vực bếp được thiết kế với tông đen sang trọng

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 12.
Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 13.

Khu vực cầu thang và góc yoga là một trong những không gian yêu thích của Dương Tú Anh

Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 14.
Mỹ nhân "theo chồng bỏ cuộc chơi", ở biệt thự 250 tỷ cao cấp nhất Hà thành- Ảnh 15.

Biệt thự rộng rãi của gia đình nàng Hậu có góc sân vườn thoáng đãng. Phòng ngủ của 2 vợ chồng được thiết kế hiện đại, sang trọng.

Tổng hợp

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

