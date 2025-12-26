Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi

Lê Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả nhớ đến qua loạt vai diễn nhiều chiều sâu trong các phim truyền hình ăn khách. Sau nhiều năm gắn bó với nghiệp diễn và lựa chọn cuộc sống gia đình khá kín tiếng, nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện ồn ào trên truyền thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi lần lộ diện của Lê Phương lại bất ngờ thu hút sự chú ý, khi hình ảnh hiện tại của cô mang đến cảm giác khác hẳn so với trước đây, khiến khán giả không khỏi tò mò về sự thay đổi đã và đang diễn ra.

Được biết, Lê Phương đã thành công giảm 30kg hậu sinh con, không chỉ lấy lại vóc dáng mà nhan sắc của cô cũng thăng hạng vù vù. Trong quá khứ, Lê Phương là một người khá đầy đặn, gương mặt tròn và bầu bĩnh. Phong cách của mỹ nhân sinh năm 1985 thời đó cũng không được đánh giá cao.

Ở thời điểm hiện tại, những đường nét đẹp nhất đều đã hiện rõ trên khuôn mặt, giúp nữ diễn viên ngày càng trẻ trung và tươi tắn. Việc cảm cân còn tăng thêm sự tự tin cho Lê Phương khi cô thoải mái ăn diện cá tính, khoe trọn đường cong cơ thể ngay cả khi mặc quần áo kín đáo. Ngoài ra, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tìm thấy bến đỗ mới bên cạnh ca sĩ Trung Kiên. Người chồng kém 7 tuổi khiến cô được yêu thương, được chiều chuộng - đời sống tinh thần hạnh phúc cũng giúp Lê Phương trẻ đẹp từ trong ra ngoài. Không ngoa khi nói, ở tuổi 40, Lê Phương mới chạm đỉnh nhan sắc.

Sự thay đổi ngoạn mục của Lê Phương nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dưới những hình ảnh và clip mới được chia sẻ, nhiều khán giả không giấu được sự bất ngờ, liên tục để lại bình luận khen ngợi như: "Không nhận ra luôn", "Trẻ hơn cả hồi đóng phim ngày xưa", "Nhìn còn trẻ hơn chồng kém 7 tuổi"... Không ít ý kiến cho rằng, Lê Phương hiện tại mang vẻ đẹp mặn mà, rạng rỡ đúng kiểu "phụ nữ hạnh phúc", khác hẳn hình ảnh trầm lắng, có phần nặng nề mà cô từng gắn liền trong quá khứ.

Mới đây, Lê Phương góp mặt trong dự án truyền hình Cuộc Chiến Hạ Lưu và bộ phim đã thu về nửa tỷ view sau khi kết thúc. Cuộc Chiến Hạ Lưu kể về các thành viên sống trong ngôi nhà tạm bợ ven sông, trong đó chị Bé Gái (Lê Phương) làm đủ nghề: phụ tiệm uốn tóc, giúp việc nhà để kiếm tiền. Lê Phương từng vào nhiều vai khắc khổ, nhưng nhân vật "mỏ hỗn, ồn ào" như Bé Gái thì là lần đầu.

Cũng trong năm nay, Lê Phương để lại dấu ấn mạnh mẽ khi hóa thân thành nữ tổng tài Kimmie trong bộ phim truyền hình mang tên Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi. Để khắc họa trọn vẹn nhân vật, Lê Phương không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn chủ động điều chỉnh cách giao tiếp, cử chỉ và cả nét trầm tư mang đặc trưng nam giới. Nữ diễn viên tiết lộ, cô buộc phải gác lại những thói quen dịu dàng vốn có,