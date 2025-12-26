Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi

26-12-2025 - 09:14 AM | Lifestyle

Màn lột xác đỉnh nhất showbiz Việt năm qua chắc chắn gọi tên mỹ nhân này.

Lê Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả nhớ đến qua loạt vai diễn nhiều chiều sâu trong các phim truyền hình ăn khách. Sau nhiều năm gắn bó với nghiệp diễn và lựa chọn cuộc sống gia đình khá kín tiếng, nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện ồn ào trên truyền thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi lần lộ diện của Lê Phương lại bất ngờ thu hút sự chú ý, khi hình ảnh hiện tại của cô mang đến cảm giác khác hẳn so với trước đây, khiến khán giả không khỏi tò mò về sự thay đổi đã và đang diễn ra.

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi- Ảnh 1.

Được biết, Lê Phương đã thành công giảm 30kg hậu sinh con, không chỉ lấy lại vóc dáng mà nhan sắc của cô cũng thăng hạng vù vù. Trong quá khứ, Lê Phương là một người khá đầy đặn, gương mặt tròn và bầu bĩnh. Phong cách của mỹ nhân sinh năm 1985 thời đó cũng không được đánh giá cao.

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi- Ảnh 2.

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi- Ảnh 3.

Ở thời điểm hiện tại, những đường nét đẹp nhất đều đã hiện rõ trên khuôn mặt, giúp nữ diễn viên ngày càng trẻ trung và tươi tắn. Việc cảm cân còn tăng thêm sự tự tin cho Lê Phương khi cô thoải mái ăn diện cá tính, khoe trọn đường cong cơ thể ngay cả khi mặc quần áo kín đáo. Ngoài ra, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tìm thấy bến đỗ mới bên cạnh ca sĩ Trung Kiên. Người chồng kém 7 tuổi khiến cô được yêu thương, được chiều chuộng - đời sống tinh thần hạnh phúc cũng giúp Lê Phương trẻ đẹp từ trong ra ngoài. Không ngoa khi nói, ở tuổi 40, Lê Phương mới chạm đỉnh nhan sắc.

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi- Ảnh 4.

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi- Ảnh 5.

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi- Ảnh 6.

Sự thay đổi ngoạn mục của Lê Phương nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dưới những hình ảnh và clip mới được chia sẻ, nhiều khán giả không giấu được sự bất ngờ, liên tục để lại bình luận khen ngợi như: "Không nhận ra luôn", "Trẻ hơn cả hồi đóng phim ngày xưa", "Nhìn còn trẻ hơn chồng kém 7 tuổi"... Không ít ý kiến cho rằng, Lê Phương hiện tại mang vẻ đẹp mặn mà, rạng rỡ đúng kiểu "phụ nữ hạnh phúc", khác hẳn hình ảnh trầm lắng, có phần nặng nề mà cô từng gắn liền trong quá khứ.

Mới đây, Lê Phương góp mặt trong dự án truyền hình Cuộc Chiến Hạ Lưu và bộ phim đã thu về nửa tỷ view sau khi kết thúc. Cuộc Chiến Hạ Lưu kể về các thành viên sống trong ngôi nhà tạm bợ ven sông, trong đó chị Bé Gái (Lê Phương) làm đủ nghề: phụ tiệm uốn tóc, giúp việc nhà để kiếm tiền. Lê Phương từng vào nhiều vai khắc khổ, nhưng nhân vật "mỏ hỗn, ồn ào" như Bé Gái thì là lần đầu.

Mỹ nhân Việt thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất 2025: Giảm 30kg gây sốc MXH, nhìn trẻ hơn cả chồng kém 7 tuổi- Ảnh 7.

Cũng trong năm nay, Lê Phương để lại dấu ấn mạnh mẽ khi hóa thân thành nữ tổng tài Kimmie trong bộ phim truyền hình mang tên Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi. Để khắc họa trọn vẹn nhân vật, Lê Phương không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn chủ động điều chỉnh cách giao tiếp, cử chỉ và cả nét trầm tư mang đặc trưng nam giới. Nữ diễn viên tiết lộ, cô buộc phải gác lại những thói quen dịu dàng vốn có,

NTK nội thất 20 năm kinh nghiệm tiết lộ: Nên mua sofa vải hay sofa da, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tim đập loạn trước ngôi nhà của bà cụ 75 tuổi: Sống 1 mình an yên, không làm gánh nặng cho con cháu

Tim đập loạn trước ngôi nhà của bà cụ 75 tuổi: Sống 1 mình an yên, không làm gánh nặng cho con cháu Nổi bật

Áp dụng nguyên này tắc giúp tôi tiết kiệm không ít tiền

Áp dụng nguyên này tắc giúp tôi tiết kiệm không ít tiền Nổi bật

Nữ NSƯT miền Nam 93 tuổi lên tiếng việc chưa được phong NSND

Nữ NSƯT miền Nam 93 tuổi lên tiếng việc chưa được phong NSND

09:06 , 26/12/2025
Không ai thèm ngó tới nhà tầng 1 cũ nát, người đàn ông liều xuống tiền rồi lột xác như phim điện ảnh

Không ai thèm ngó tới nhà tầng 1 cũ nát, người đàn ông liều xuống tiền rồi lột xác như phim điện ảnh

09:04 , 26/12/2025
Mua chung cư 1 tỷ rưỡi, 5 năm lãi gấp 3: Vợ chồng Hà Nội tiết lộ “không ăn hàng, quần áo chủ yếu mua đồ cũ”

Mua chung cư 1 tỷ rưỡi, 5 năm lãi gấp 3: Vợ chồng Hà Nội tiết lộ “không ăn hàng, quần áo chủ yếu mua đồ cũ”

08:40 , 26/12/2025
30 triệu/tháng vẫn thấy thiếu: Mẹ 2 con ở TP HCM bóc tách từng khoản chi của gia đình 4 người và 1 khoản khiến nhiều người bất ngờ

30 triệu/tháng vẫn thấy thiếu: Mẹ 2 con ở TP HCM bóc tách từng khoản chi của gia đình 4 người và 1 khoản khiến nhiều người bất ngờ

08:38 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên