Nữ NSƯT miền Nam 93 tuổi lên tiếng việc chưa được phong NSND

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Phi Điểu đã lên tiếng khi được hỏi về việc ở tuổi 93 vẫn chưa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.



Bà nói: "Tôi chỉ biết tôi là nghệ sĩ của nhân dân từ lâu lắm rồi, tôi cứ nghĩ vậy cho thoải mái, còn danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hay Nghệ sĩ Nhân dân cũng là chuyện bình thường. Người ta cho cái gì thì tôi nhận, còn nếu bảo tôi đi năn nỉ hay xin xỏ thì tôi chịu, tôi không làm được việc đó".

Nghệ sĩ Phi Điểu

Được biết, nghệ sĩ Phi Điểu là một nghệ sĩ gạo cội, không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn hoạt động Cách mạng.

Bà chia sẻ: "Giai đoạn đầu tiên tôi theo nghề là 9 năm, kéo dài từ 1945 tới 1954. Đó là thời chống Pháp và tôi đi diễn từ lúc đó. Tôi đi mãi, ra tận Phú Quốc rồi tới 1954 thì tập kết ở các đoàn của thành phố.

Tôi còn hoạt động Cách mạng, bị thực dân Pháp bắt vào tù 2 năm, còn tưởng bị thủ tiêu. Sau khi trận Điện Biên Phủ thắng thì tôi được thả. Tôi ở trong tù đâu biết gì đâu, chỉ nghe kể quân ta thắng lớn lắm, nên cũng vui mừng.

Từ khi tập kết về, tôi chủ yếu làm công tác văn hóa nghệ thuật, làm cho đài Phát thanh, đoàn cải lương".

Về nghệ danh Phi Điểu, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tên thật của tôi là Phi Phi. Từ năm 14, 15 tuổi tôi đã đi hoạt động Cách mạng thời kháng chiến. Tôi được giao nhiệm vụ đi liên lạc, đưa giấy tờ, thư từ cho các chiến sĩ, sai gì làm nấy. Tôi đi nhanh lắm, cứ thoăn thoắn.

Có một chú thấy thế liền đặt tôi là Phi Điểu vì giống con đà điểu ở quê chạy nhanh. Tôi còn nhỏ không biết gì, thấy cái tên lạ lạ nên nhận luôn. Ai ngờ cái tên vận vào con người tôi luôn, tôi cứ đi suốt, giờ kêu tôi ở một chỗ là tôi không chịu được".

NSƯT Phi Điểu sinh năm 1932. Với gương mặt hiền từ cùng ánh mắt ấm áp, bà thường xuyên được các đạo diễn chọn vào vai những người mẹ, người bà tảo tần, nhân hậu trong các bộ phim như Blouse trắng, Thụy khúc, Cổng mặt trời.

Dù đã ở tuổi U100, NSƯT Phi Điểu vẫn duy trì lối sống giản dị, tự mình lái xe máy đi đóng phim và tham gia các hoạt động cộng đồng. Sự bền bỉ và lòng yêu nghề của bà đã giúp bà chiếm trọn tình cảm của khán giả, được ưu ái gọi bằng danh xưng "người bà quốc dân". Cho đến nay, bà vẫn là tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc cho nhiều thế hệ hậu bối.