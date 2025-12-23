Nam NSƯT U80 nổi danh miền Nam mở tiệc tại biệt thự ở Mỹ, làm nũng với vợ

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc đã cùng bà xã Thu Thủy và con rể là ca sĩ Bảo Lộc tổ chức sinh nhật cho con gái Hồng Loan tại Mỹ.

Dù sống xa quê hương nhưng gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc lúc nào cũng đầm ấm và rộn ràng tiếng cười. Các con cháu của Bảo Quốc dù ở xa nhưng vẫn thường xuyên tới nhà chơi, tổ chức tiệc tùng cho cha mẹ để gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau.

Bảo Quốc làm nũng vợ

Sinh nhật nghệ sĩ Hồng Loan đúng vào dịp Giáng sinh nên nhà Bảo Quốc trang trí cây thông Noel rất đẹp và ấm áp. Đồ ăn thức uống ê hề, có cả một mâm tôm hùm hàng chục con và nhiều món ăn đắt đỏ khác khiến ai cũng choáng ngợp về sự xa hoa, giàu có.

Ngoài đồ ăn uống, bánh kẹo, trong nhà nam nghệ sĩ còn chuẩn bị cả dàn âm thanh, micro để ông và mọi người cùng ca hát, vừa giải trí, vừa thỏa nỗi nhớ nghề. Tiệc sinh nhật con gái Bảo Quốc có sụ góp mặt của đông đảo bạn bè, người thân.

Dù đã ở tuổi U80 nhưng vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc luôn tình cảm thắm thiết. Nam nghệ sĩ còn làm bộ tựa vào lưng bà xã làm nũng, khiến bà xã bất ngờ. Con gái Hồng Loan và con rể Bảo Lộc cũng liên tục thể hiện tình cảm với nhau, khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ về sự đầm ấm, hạnh phúc gia đình của nghệ sĩ Bảo Quốc.

Bà xã Bảo Quốc cũng chia sẻ trong buổi tiệc sinh nhật về hành trình từ thiện của mình tại Việt Nam trong đợt miền Trung bị lũ lụt vừa qua: "Tôi cũng hay cho tiền các cô bác ở Gia Lai, sống tận trên cao, trong rừng trong núi".

Nghệ sĩ Bảo Quốc là một trong những tượng đài của sân khấu cải lương và hài kịch Việt Nam, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước sau nhiều thập kỷ cống hiến. Ở tuổi U80, "đệ nhất danh hài" khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống vương giả với nhiều bất động sản giá trị trải dài từ Việt Nam sang Mỹ.

Hiện tại, ông cùng vợ đang tận hưởng tuổi già viên mãn trong một căn biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi tại Mỹ. Không chỉ giàu có về vật chất, nam nghệ sĩ còn có một tổ ấm hạnh phúc bên người vợ tào khang và con cháu hiếu thảo, thuận hòa. Dù định cư tại xứ sở cờ hoa, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, phong thái đĩnh đạc và thường xuyên sum vầy cùng gia đình trong các buổi tiệc ấm cúng.

Cuộc sống của Bảo Quốc chính là minh chứng cho sự thành công rực rỡ và hậu vận tốt đẹp nhờ lối sống đạo đức, làm nghề nghiêm túc. Dù đã ở tuổi xế chiều, ông vẫn duy trì sức khỏe tốt, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện văn nghệ để vơi đi nỗi nhớ nghề. Sự viên mãn cả về danh tiếng lẫn tiền tài của ông là hình mẫu lý tưởng mà nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ luôn hướng tới.