Nữ diễn viên đóng vợ trẻ, kém Mạnh Trường 16 tuổi trong phim giờ vàng VTV là ai?

Bộ phim chính luận Lằn ranh đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV1 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ đề tài gai góc cùng dàn diễn viên quen mặt. Bên cạnh vai nam chính Triển do Mạnh Trường đảm nhận, nhân vật Hiền – người vợ trẻ của Triển cũng nhận được nhiều chú ý. Vai diễn này do nữ diễn viên Thanh Huế đảm nhận.

Nữ diễn viên Thanh Huế vào vai Hiền - vợ của Triển (Mạnh Trường) trong phim "Lằn ranh".

Trong phim, Hiền được xây dựng là cô giáo trẻ, hiền lành, xinh đẹp, luôn quan tâm và lo lắng cho chồng dù Triển thường xuyên làm việc xa nhà. Trong tập 7, Hiền bất ngờ xuất hiện tại căn hộ của Triển, bày tỏ mong muốn anh sắp xếp công việc để trở về gần gia đình. Tuy nhiên, Triển lại muốn vợ con chuyển đến Việt Đông sinh sống khiến Hiền không khỏi do dự. Sự khác biệt trong suy nghĩ và mục tiêu sống của hai vợ chồng góp phần khắc họa rõ hơn tính cách tham vọng, đầy toan tính của nhân vật Triển.

Triển là Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chấp nhận rời xa gia đình để thăng tiến sự nghiệp. Nhân vật này cũng trở thành tâm điểm tranh luận của khán giả khi đứng trước ranh giới thiện - ác, đặc biệt trong mối quan hệ mập mờ với Thủy, em họ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam. Vì vậy, vai Hiền càng trở nên quan trọng trong việc tạo chiều sâu tâm lý cho câu chuyện.

Thanh Huế sinh năm 2001, kém bạn diễn Mạnh Trường (sinh năm 1985) tới 16 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, cả hai vẫn thể hiện sự ăn ý trên màn ảnh. Tại buổi họp báo ra mắt phim, Mạnh Trường từng chia sẻ anh và Thanh Huế có một số phân đoạn tình cảm, song nam diễn viên đã chủ động từ chối cảnh hôn theo đề xuất của đạo diễn vì lo con gái ở nhà xem phim sẽ phản ứng.

Thanh Huế từng gây chú ý khi vào vai Tuyết ''nương tử'' - bà chủ sòng bạc trong phim "Độc đạo".

Thanh Huế là gương mặt còn khá mới nhưng không xa lạ trên sóng giờ vàng. Lằn ranh là bộ phim chính luận đầu tiên cô tham gia, song lại là dự án thứ 5 của nữ diễn viên trên VTV sau các phim Món quà của cha, Biệt dược đen, Độc đạo và Cha tôi người ở lại. Khi tham gia các dự án này, Thanh Huế vẫn đang là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chủ yếu đảm nhận các vai phụ.

Cô từng theo học múa tại Học viện Múa Quốc gia Việt Nam trước khi chuyển sang ngành Diễn viên kịch – điện ảnh – truyền hình tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của NSND Trung Anh. Dù trong Lằn ranh cô không có cảnh diễn chung với thầy, Thanh Huế vẫn được nhận xét diễn xuất tự nhiên, không bị “lép vế” khi đứng cạnh đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Mạnh Trường.

Trước Lằn ranh, Thanh Huế từng gây chú ý với vai Vân – tiểu thư nghiện ngập trong Biệt dược đen hay bà chủ sòng bạc trong Độc đạo. Dù chỉ là vai phụ, nữ diễn viên vẫn để lại dấu ấn và được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng của phim truyền hình Việt.

Bước ra khỏi hình tượng quyến rũ, gợi cảm trên phim, Thanh Huế ở ngoài đời là cô gái có vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào.

Thanh Huế sở hữu nhan sắc xinh đẹp với làn da trắng, chiều cao nổi bật. Trong phim, nữ diễn viên luôn có sự thay đổi về tạo hình để gây ấn tượng cho vai diễn. Nhưng ngoài đời, cô theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, yêu thích áo dài và vẻ đẹp tự nhiên. Ở tuổi 24, cô có thể tự sắm ô tô nhờ chăm chỉ làm nghề và nhận được nhiều lời mời quảng cáo.

Nữ diễn viên thừa nhận cơ hội được đóng phim khi còn là sinh viên là điều may mắn lớn, đồng thời cũng mang lại không ít áp lực vì kinh nghiệm chưa nhiều. Dù vậy, Thanh Huế cho biết cô luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng học hỏi để hoàn thiện nghề.

Chia sẻ về định hướng tương lai, nữ diễn viên sinh năm 2001 mong muốn được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, khám phá giới hạn bản thân để tích lũy kinh nghiệm. Với Thanh Huế, mỗi vai diễn trên sóng giờ vàng không chỉ là cơ hội tỏa sáng mà còn là bước đệm quan trọng trên con đường theo đuổi nghiệp diễn lâu dài.

Thanh Huế thu hút sự chú ý nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, ưa nhìn.

Về đời sống riêng, nữ diễn viên từng chia sẻ đã có bạn trai và khá kín tiếng chuyện tình cảm. Với Thanh Huế, ngoại hình không phải là yếu tố quyết định khi chọn người yêu, điều quan trọng nhất là sự tử tế và biết yêu thương, trân trọng nửa kia.

Cô tự nhận mình mang nét phụ nữ truyền thống, yêu thích sự ấm áp của tổ ấm. Những ngày không bận rộn công việc, Thanh Huế thích dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu ăn và hình dung về tương lai sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình.