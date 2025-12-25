Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngọc Sơn đếm tiền mặt, tặng học trò hơn 150 triệu ngay trên sân khấu

25-12-2025 - 22:27 PM | Lifestyle

Hành động của nam danh ca khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, khi sang Đức dự lễ trưởng thành của học trò – ca sĩ Ngọc Thảo (The Voice Kids Germany 2022), danh ca Ngọc Sơn đã gây bất ngờ khi rút ví, lấy 5.000 euro tiền mặt (tương đương hơn 154 triệu đồng Việt Nam), đếm kỹ từng tờ và tặng cho ca sĩ nhí.

Bố mẹ của Ngọc Thảo không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của Ngọc Sơn. Giọng ca "Tình cha" cho biết anh không nhận cát-xê chuyến đi châu Âu lần này, thậm chí còn tặng tiền cho học trò để động viên, khích lệ Ngọc Thảo trước cột mốc mới trong đời.

Ngọc Sơn đếm tiền mặt, tặng học trò hơn 150 triệu ngay trên sân khấu- Ảnh 1.

Danh ca Ngọc Sơn bất ngờ đếm tiền mặt trực tiếp trên sân khấu và tặng cho học trò.

Ngọc Sơn bày tỏ, anh xem Ngọc Thảo như con, luôn sẵn sàng hỗ trợ cả về chuyên môn lẫn tài chính để học trò theo đuổi đam mê ca hát.

" Gia đình Ngọc Thảo ở Đức nghèo nhưng cha mẹ bé luôn cố gắng đầu tư cho con phát triển năng khiếu nghệ thuật, giữ gìn tiếng Việt và hướng về quê hương, nguồn cội. Với tôi điều đó thật đáng quý" , Ngọc Sơn nói.

Nam danh ca cũng cho biết thêm, chuyến đi châu Âu lần này anh không đơn thuần chạy show biểu diễn mà chủ yếu muốn hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc đặc biệt của học trò.

Ngọc Thảo có bố mẹ người Việt, sinh ra và lớn lên tại Đức. Cô bé là gương mặt tài năng trẻ được chú ý tại châu Âu. Năm 2022, Thảo tham gia The Voice Kids Germany, để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả và được Ngọc Sơn nhận làm học trò.

Ngọc Sơn đếm tiền mặt, tặng học trò hơn 150 triệu ngay trên sân khấu- Ảnh 2.
Ngọc Sơn đếm tiền mặt, tặng học trò hơn 150 triệu ngay trên sân khấu- Ảnh 3.
Ngọc Sơn đếm tiền mặt, tặng học trò hơn 150 triệu ngay trên sân khấu- Ảnh 4.

Thầy trò Ngọc Sơn - Ngọc Thảo.

Năm 2024, giọng ca tuổi teen tổ chức liveshow đầu tiên 'Tình cha' ở Đức, mời Ngọc Sơn tham gia. Ngoài ca hát, Ngọc Thảo còn là diễn viên của Nhà hát lớn Berlin, từng đảm nhận vai chính nhiều vở nhạc kịch.

Theo Cao Thanh Hương

Thanh niên Việt

