Gần 200 chuyên gia trong và ngoài nước bàn về đào tạo truyền thông thời AI

Sáng nay (25/12), Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025” (The 2025 International Scientific Conference on Media Education in the Age of AI and Digital Transformation - ME.AI25) do Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học Nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số đã chính thức diễn ra.

Phát biểu tại sự kiện, TS Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH FPT cho biết thế giới đang chứng kiến một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc chưa từng có, khi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số thâm nhập mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, đến truyền thông và sáng tạo nội dung.

TS Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH FPT

Ông cho biết trước bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng AI sâu rộng đó, đào tạo truyền thông không thể dừng lại ở việc trang bị kỹ năng sử dụng công cụ, mà phải hướng tới hình thành năng lực hiểu biết về AI, tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong môi trường truyền thông số.

Với sứ mệnh mang tính thời đại đó, trường ĐH FPT kiên định theo đuổi triết lý tự chủ trong học tập, coi người học là trung tâm của quá trình kiến tạo tri thức; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục liên ngành, gắn nghiên cứu - ứng dụng - thực tiễn nghề nghiệp. Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tập đoàn FPT và FPT Education xác định AI là năng lực cốt lõi, không chỉ trong đào tạo công nghệ, mà trong toàn bộ hệ sinh thái giáo dục, nhằm theo kịp yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của xã hội hiện đại.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần có không gian học thuật uy tín và diễn đàn trao đổi chuyên sâu về “truyền thông trong kỷ nguyên AI”, hội thảo ME.AI25 đã ra đời. Sự kiện đã quy tụ gần 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và tầm nhìn về đổi mới đào tạo truyền thông.

Song song với đó, hội thảo cũng trở thành điểm hội tụ liên ngành, nơi giới học thuật, nhà quản lý và doanh nghiệp có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tri thức và định hình chuẩn mực mới về đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số.

Theo đó, hội thảo ME.AI25 tập trung thảo luận những chủ đề lớn như: bối cảnh và lý luận về đào tạo truyền thông trong thời đại AI; thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo gắn với AI; ứng dụng công nghệ AI trong dạy – học, nghiên cứu và thực hành truyền thông; vấn đề đạo đức, pháp lý, bản quyền và trách nhiệm xã hội khi sử dụng AI; cũng như các mô hình hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức truyền thông.

Hội thảo hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực và thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục truyền thông tại Việt Nam, đồng thời tạo không gian học thuật để trao đổi, thảo luận, đề xuất các định hướng, giải pháp trước những thách thức trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giảng dạy, học tập và phát triển chương trình đào tạo.

Hội thảo gồm ba phiên làm việc chính, với sự tham gia trình bày và chia sẻ nghiên cứu của các diễn giả, báo cáo viên trong nước và quốc tế đến từ Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines… qua đó góp phần tạo nên không gian đối thoại học thuật đa chiều.

Song song với các phiên tham luận học thuật, một trong những điểm nhấn của Hội thảo ME.AI25 là khu vực triển lãm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục đến từ doanh nghiệp và sinh viên. Đây là không gian trải nghiệm mở, cho phép người tham dự trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm các mô hình AI, sản phẩm sáng tạo và những ý tưởng đổi mới đang được triển khai và ứng dụng trong thực tiễn đào tạo và truyền thông hiện nay.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa nghiên cứu học thuật và trải nghiệm công nghệ, Hội thảo “Đào tạo Truyền thông trong bối cảnh AI và Chuyển đổi số 2025 (ME.AI25)” hứa hẹn là sự kiện học thuật tiêu biểu cuối năm, góp phần kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam.