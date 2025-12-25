Cười có lợi cho tim mạch, hệ miễn dịch và giảm đau – ngay cả khi đó là tiếng cười giả tạo
Các nghiên cứu cho thấy tiếng cười giúp giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch, sức khỏe tim mạch và thậm chí giảm đau – "cảm giác như bạn vừa uống thuốc giảm đau vậy".
“Như chúng ta vẫn thường nói, hãy tập thể dục ít nhất ba đến năm ngày một tuần. Và hãy cười thật sảng khoái ít nhất hai đến năm ngày một tuần,” Miller nói.
Nghiên cứu về tiếng cười
Mặc dù các nhân vật lỗi lạc từ Hy Lạp cổ đại đến nhà thần kinh học người Áo Sigmund Freud đã đưa ra ý kiến về nguồn gốc và ý nghĩa của tiếng cười, nhưng ngành nghiên cứu hiện đại về tiếng cười – gelotology chỉ bắt đầu nổi lên vào những năm 1960.
Nhà tâm lý học William F. Fry của Đại học Stanford, một trong những người sáng lập ngành nghiên cứu về tiếng cười, đã tự lấy mẫu máu của mình trong khi xem chương trình hài kịch Laurel và Hardy . Ông phát hiện ra rằng tiếng cười làm tăng số lượng tế bào máu tăng cường hệ miễn dịch.
Vào năm 1995, Tiến sĩ Madan Kataria ở Mumbai, Ấn Độ, đã biết đến nghiên cứu mới nổi này khi đang là biên tập viên của một tạp chí sức khỏe trong quá trình nghiên cứu bài báo về quản lý căng thẳng.
