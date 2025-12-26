Chế Linh: "Tôi phải đi hết cả đất nước, Hà Giang thôi chưa đủ"





Mới đây, danh ca Chế Linh tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc của ông tại Hà Giang, khiến ai cũng phải trầm trồ vì dù đã ở tuổi U90 nhưng nam danh ca vẫn khỏe mạnh như thanh niên, đi khắp nơi mà không mệt hay bệnh.

Chế Linh tại Hà Giang

Trong suốt hơn 1 tháng qua, Chế Linh di chuyển liên tục từ Canada tới Singapore để đi show, rồi lại từ Singapore về Việt Nam, đi khắp một chiều dài đất nước từ Cà Mau ra tận Phú Quốc, tới Nha Trang, Hà Nội, Ninh Bình và giờ là Hà Giang.

Điều đáng chú ý là Chế Linh dường như vui tươi, hào hứng hơn nhiều khi ở Việt Nam.

Ông liên tục có những hành động phấn khích, nô đùa như một đứa trẻ để thể thiện sự thích thú của mình như đi vặt rau, chơi với chó trong Nhà thờ Tổ của Hoài Linh, chơi thuyền thúng sông nước, đi lễ hội Cua ở Cả Mau.

Ông còn gọi đó là "những chuyện bình thường khó quên" và việc đi khắp dải Việt Nam là "từng chặng đường quê hương".

Tại Hà Giang, dù tiết trời đang rất lạnh vào mùa đông nhưng Chế Linh vẫn tỏ ra nhiều năng lượng, cười nói liên tục, giao lưu với khắp mọi người và còn uống rượu.

Trở về sau một ngày đi chơi khắp rừng núi, bản làng, Chế Linh thích thú nhảy cẫng lên giường như một đứa trẻ thơ, không ai nghĩ đây là hành động của một người đã ở tuổi U90.

Nam danh ca thích thú thốt lên: "Trời ơi, tôi nhớ chiếc giường này lắm, thích nằm trên đây. Nhìn thấy chiếc giường này là như cả tuổi thơ tôi trở lại.

Tôi cứ mặc như vậy đi ngủ, đã lắm. Hà Giang ơi Hà Giang! Đây mới là ở dưới thôi, chút nữa tôi lên tận đỉnh mới là ghê, mới thấy hết hồn.

Nhưng tôi vẫn phải đi thôi. Tôi phải đi cho hết. Tôi đã nói rồi, tôi phải đi cả đất nước, mới tới Hà Giang thôi thì chưa đủ. Tôi phải đi nữa, còn nhiều chỗ nữa tôi chưa đi lắm".

Tiếp đó, Chế Linh hào hứng làm quen, giới thiệu cả chủ căn nhà mình ở nhờ. Ông nói: "Đây là xã Quản Bạ tỉnh Hà Giang. Tôi tới đây ở nhờ bà chủ nhà này. Đây là bà chủ nhà. Tôi được ăn những đồ rất dân dã trên núi, rất ngon.

Bà chủ là người dân tộc Dao. Tôi tới đây ăn ngủ cả một đêm rồi, giờ phải từ giã cô ấy để đi chỗ khác. Mai mốt tôi sẽ tới đây nữa. Cảm ơn cô rất nhiều".