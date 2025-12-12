Chế Linh tới Ninh Bình: "Hôm nay tôi mặc chiếc áo dễ thương lắm"

Vừa qua, danh ca Chế Linh đã có chuyến ra thăm miền Bắc. Sau khi lưu lại Hà Nội vài ngày để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả ái mộ, nam danh ca tiếp tục di chuyển tới Ninh Bình để tham quan đền Trần nổi danh.

Chế Linh tại đền Trần

Tại đây, Chế Linh chia sẻ: "Trong chuyến về thăm Việt Nam lần này, mong muốn của tôi là được đi thăm các địa danh, di tích lịch sử - văn hóa, các thánh tích, đền điện tâm linh, lâu đời.

Hôm nay, đến với Nam Định cũ (nay là Ninh Bình), dĩ nhiên tôi phải tới thăm đền Trần, nơi thờ các vị vua quan, tướng lĩnh nhà Trần.

Phía bên trong, tôi thấy có một hồ nước rất đẹp nhưng đang tu sửa. Tôi mong mỏi được đến những nơi như thế này để tham quan và ghi chép lại vào cuốn hồi ký của mình trong tương lai".

Sau khi thắp hương và làm lễ, Chế Linh tiếp tục tới tham quan khu du lịch Tràng An – Tam Cốc Bích Động. Ông nói: "Tôi sẽ đi xuống đò để tham quan Tràng An. Anh chèo đò sẽ chở tôi đi trên dòng sông, trải dài quanh các thánh tích nơi đây".

Chế Linh tại Ninh Bình

Có thể thấy, dù ở tuổi U90 nhưng Chế Linh vẫn rất khỏe mạnh và nhiều năng lượng. Ông di chuyển liên tục từ Mỹ về Đông Nam Á, từ Đông Nam Á về Việt Nam, từ TP.HCM tới miền Tây, đảo Phú Quốc, miền Trung rồi ra Hà Nội, nay lại đi Ninh Bình. Dù lịch trình dày đặc và di chuyển liên tục nhưng Chế Linh không hề mệt mà vẫn hào hứng quay clip, giao lưu cùng mọi người.

Thậm chí, nam danh ca còn tỏ ra hào hứng, vui vẻ vì được đi tới nhiều địa danh của đất nước. Trong đó có nhiều nơi ông lần đầu tiên được tới.

Ngồi trên thuyền, Chế Linh vui vẻ nói: "Mọi người thấy hôm nay tôi mặc chiếc áo này dễ thương không? Áo màu mè dễ thương lắm! Ai đi trên sông nước cũng đều phải mặc chiếc áo này để đảm bảo an toàn. Mọi người khi đi trên sông nước nhớ phải mặc chiếc áo này.

Đây là những địa danh rất đẹp, vô cùng giá trị. Tôi sẽ tìm đến từng nơi từng chỗ. Đất Ninh Bình thì có rất nhiều chuyện để nói".

Chế Linh nói liên tục không nghỉ mà không biết mệt, nói suốt từ lúc lên thuyền tới lúc xuống thuyền là vài tiếng đồng hồ.