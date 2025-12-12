Ngắm đôi chân dài 1m15 của mỹ nhân đấu kiếm Việt, "bản sao Hoa hậu Đỗ Hà" ở SEA Games 33

Những thông tin về SEA Games 33 đang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng mạng nói chung và những người hâm mộ thể thao nói riêng. Những gương mặt không chỉ nổi bật về tài năng mà còn cả nhan sắc cũng nhanh chóng gây chú ý.

Trong số đó có một gương là hoa khôi, từng được ví với Hoa hậu Đỗ Hà cũng tham dự SEA Games 33 năm nay gọi tên VĐV đấu kiếm Ngô Thị Hương (SN 2001, ở Hải Phòng).

Những hình ảnh tập luyện, thi đấu trước đó của người đẹp này chia sẻ lên MXH thu hút lượng tương tác cao.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Ngô Thị Hương được tham dự SEA Games. Cô nàng từng có thời gian tập luyện điền kinh nhưng sau đó chuyển sang bộ môn đấu kiếm.

Sau khi học hết cấp hai, cô chuyển hẳn lên Trung tâm thi đấu thể thao ở Hà Nội tập luyện, và nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích ở giải trẻ. Cô từng giành HCV nội dung kiếm chém nữ ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022.

Hương bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ nhiều năm trước, khi hình ảnh thi đấu và đời thường của cô được lan truyền rộng rãi. Sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng, chiều cao ấn tượng 1m75 cùng vóc dáng thon gọn và đôi chân dài tới 1m15, nữ vận động viên được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "hoa khôi đấu kiếm".

Nhan sắc xứng danh "Hoa khôi đấu kiếm" của Ngô Thị Hương.

Điều này từng được Hương chia sẻ công khai khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2025.

Cũng tại chương trình này, dưới những đoạn clip ghi lại vóc dáng và cận cảnh visual của Ngô Thị Hương, khán giả liên tục gọi tên Đỗ Thị Hà. Đặc biệt, ở những khoảnh khắc Hương để mặt mộc hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ, mái tóc đen dài buông tự nhiên, nhiều người cho rằng nữ vận động viên sở hữu nhiều nét tương đồng với Hoa hậu Việt Nam 2020 - từ đường nét gương mặt hài hòa đến làn da trắng mịn.

Nhan sắc và vóc dáng của Ngô Thị Hương được khen ngợi có nhiều nét giống với Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ở vòng nhận xét, giám khảo Hương Ly thậm chí phải thốt lên ngạc nhiên: "Bạn này đẹp quá, giống Đỗ Hà lắm luôn. Người đẹp quá!" Các thành viên còn lại của ban giám khảo cũng liên tục dành lời khen cho nhan sắc của Ngô Thị Hương. Tuy nhiên, phần biểu cảm của thí sinh lại chưa hoàn toàn thuyết phục do cô tỏ ra quá căng thẳng, khô cảm xúc.

Không chỉ đường nét gương mặt, một đặc điểm khác ở đôi chân dài, thon gọn của hot girl đấu kiếm cũng khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của phu nhân Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Là "bản sao" Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Nhiều khán giả cho rằng với vóc dáng và nhan sắc hiện tại, nữ vận động viên hoàn toàn có thể lấn sân các đấu trường sắc đẹp hoặc thử sức ở vai trò người mẫu.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hương thường xuyên đăng tải hình ảnh trẻ trung, hiện đại cùng phong cách thời trang sành điệu. Cô chuộng những trang phục năng động, tôn dáng, dễ dàng khoe lợi thế đôi chân dài. Vừa tài năng vừa xinh đẹp, Ngô Thị Hương hiện sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể trên mạng xã hội.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường của Đỗ Thị Hương:



