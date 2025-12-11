Bữa ăn gây xôn xao cõi mạng do BTC Thái Lan chuẩn bị cho tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có mặt tại SEA Games 33 để chuẩn bị cho trận đấu mở màn gặp Indonesia ngày 12/12. Tuy nhiên, vấn đề dinh dưỡng tại SEA Games của tuyển futsal nữ đang gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, tại SEA Games 33 BTC Thái Lan sẽ chuẩn bị phần ăn cho các vận động viên. Bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội là suất ăn trưa của các cầu thủ nữ. Một cầu thủ xác nhận bức ảnh trên mạng là suất ăn trưa ngày 10 và 11/12. Còn buổi tối BTC chuẩn bị đồ ăn đa dạng hơn cho các cầu thủ.

Suất ăn trưa của cầu thủ nữ tuyển futsal Việt Nam do BTC SEA Games chuẩn bị

Trước đó ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đã lên tiếng chia sẻ về vấn đề ăn uống của VĐV. Các đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đã chủ động làm việc với khách sạn mua thêm thực phẩm tươi sống để bổ sung dinh dưỡng đáp ứng được cường độ tập luyện và thi đấu đỉnh cao.