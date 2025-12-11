Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có một sự thật ít ai chịu thừa nhận: Nhà càng nhiều đồ thì ví càng mỏng. Không chỉ vì chi phí mua sắm tăng lên, mà còn vì đồ đạc dư thừa khiến bạn mất thời gian, mất năng lượng, mất kiểm soát chi tiêu và liên tục mua thêm những thứ vốn không cần thiết.

Ở tuổi 30–50, nhiều chị em bắt đầu cảm nhận rõ: chỉ cần bước vào một căn nhà nhiều đồ, đầu óc đã “mệt” trước cả khi kịp nấu bữa tối.

Sau nhiều năm vừa dọn vừa mua, vừa tiếc vừa vứt, tôi nhận ra chỉ cần bỏ đi 7 món dưới đây, nhà thoáng hơn – tinh thần nhẹ hơn – và tài chính… tiết kiệm hơn đáng kể.

1. Đồ nhà bếp mua cho vui: Khuôn nướng, máy làm bánh, nồi lẩu mini, dụng cụ ít dùng

Nhà càng nhiều đồ càng nghèo: 7 món nên bỏ ngay vì chắn lối khí, chặn luôn đường tiền bạc vào nhà- Ảnh 1.

Phụ nữ bận rộn đặc biệt dễ mắc bẫy này. Một mùa mua sắm là mang về cả loạt đồ:

- Máy làm bánh crepe

- Máy nướng waffle

- Bộ khuôn silicon

- Máy ép cỡ lớn

- Bộ dao “10 món” nhưng dùng đúng… 2 món

Nhà càng nhiều đồ càng nghèo: 7 món nên bỏ ngay vì chắn lối khí, chặn luôn đường tiền bạc vào nhà- Ảnh 2.

Những thứ này chiếm chỗ, bám bụi và mỗi lần dọn bếp là một lần thở dài. Bỏ đi 70–80% những dụng cụ ít dùng, bạn sẽ thấy nhà bếp nhẹ hẳn và không còn bị kích thích “mua thêm” để bổ sung cho những món không thực sự cần.

2. Quần áo cũ – đồ lỗi mốt – váy áo mua theo đợt giảm giá

Tủ đồ càng chật, bạn càng dễ nghĩ “mình thiếu quần áo”. Hậu quả là… tiếp tục mua.

Hãy mạnh tay bỏ hoặc gửi tặng:

- Quần áo không mặc 6 tháng

- Đồ mua vì đang giảm giá chứ không thật sự thích

- Quần áo không còn hợp dáng, hợp tuổi, hợp môi trường

Giữ lại 30–40 món chất lượng, bạn sẽ mặc nhanh hơn – mua ít hơn – tiết kiệm nhiều hơn.

3. Mĩ phẩm dùng dở, đồ skincare hết hạn hoặc không hợp

Phần lớn chị em có ít nhất 5–10 món skincare thừa:

- Serum dùng 3 hôm thấy không hợp

- Kem mắt mua theo review

- Mặt nạ mua theo combo sale

- Toner/essence dư tận 4 chai

Giữ chúng lại không khiến da đẹp lên, chỉ khiến bàn trang điểm bừa bộn – tiền đã bỏ ra trở nên vô nghĩa. Bỏ đi những món không hợp hoặc đã hết hạn giúp bạn tiết kiệm hơn vì không “trùng mua” và có động lực dùng hết – mua đúng.

Nhà càng nhiều đồ càng nghèo: 7 món nên bỏ ngay vì chắn lối khí, chặn luôn đường tiền bạc vào nhà- Ảnh 3.

4. Đồ decor nhỏ lẻ: tượng gốm, lọ hoa mini, nến trang trí, thú bông, giỏ mây

Những món này tạo cảm giác xinh xắn khi mua – nhưng cực tốn công khi dọn. Căn nhà đầy đồ decor khiến:

- Góc phòng lúc nào cũng “lộn xộn nhẹ”

- Lau dọn lâu hơn

- Bụi bám nhiều hơn

- Tốn tiền mua thêm món trang trí khác để “cân bằng tổng thể”

Bỏ đi 70% đồ decor nhỏ, bạn sẽ bất ngờ thấy nhà gọn – sang – sạch, và bản thân cũng không còn bị thôi thúc mua thêm.

5. Đồ điện gia dụng hỏng nhẹ, dùng tạm, hoặc đã thay thế bằng món khác

Ví dụ quá quen:

- Máy sấy tóc cũ nhưng “để phòng”

- Quạt bàn kêu to nhưng tiếc tiền vứt

- Bàn ủi sắp hỏng nhưng để lại cho “dọn ngày mưa”

- Máy xay mini lưỡi cùn

Giữ những món này chỉ làm vướng nhà, mà mỗi khi dùng lại… bực mình. Loại bỏ đi, bạn sẽ thấy không gian rộng hơn và tránh được thói quen “mua đồ rẻ để dùng tạm” – vốn khiến chi tiêu tăng nhiều lần.

6. Sách vở, tài liệu cũ, giấy tờ không còn giá trị

Nhà càng nhiều đồ càng nghèo: 7 món nên bỏ ngay vì chắn lối khí, chặn luôn đường tiền bạc vào nhà- Ảnh 4.

Một trong những nguồn bừa bộn lớn nhất. Những chồng tài liệu, sách mua theo phong trào hoặc sách không bao giờ đọc khiến góc làm việc nặng nề và khó quản lý.

Hãy:

- Giữ lại sách thật sự yêu thích hoặc có giá trị tái đọc

- Tặng phần còn lại

- Số hóa giấy tờ quan trọng, bỏ hết giấy tờ không cần thiết

Bạn sẽ thấy tinh thần nhẹ đi ngay — vì góc làm việc gọn gàng là một dạng tài sản tinh thần.

7. Đồ lưu niệm, quà tặng, vật kỷ niệm không còn ý nghĩa

Phần lớn đồ lưu niệm giữ lại chỉ vì… ngại vứt. Tượng, đồ gốm, áo sự kiện, quà tặng công ty, quà lưu niệm du lịch…

Hãy chọn một nguyên tắc:

- Giữ tối đa 5 món thật sự có giá trị cảm xúc

- Phần còn lại bỏ hoặc tặng lại

- Không gian nhẹ nhàng hơn → đầu óc nhẹ hơn → chi tiêu cũng tỉnh táo hơn.

Kết lại: Nhà gọn thì ví mới gọn

Nhiều phụ nữ nghĩ tiết kiệm là cắt chi tiêu. Nhưng đôi khi, bắt đầu từ việc bỏ bớt mới là cách tiết kiệm hiệu quả nhất:

- Bỏ đồ thừa → giảm nhu cầu mua thêm

- Bỏ đồ cũ → không tốn tiền bảo quản – cất trữ

- Bỏ đồ lỗi mốt → mua đúng – dùng lâu

- Nhà thoáng → tinh thần dễ chịu → ít tiêu theo cảm xúc

Hôm nay thử dọn 1 góc, bỏ 5 món không cần. Bạn sẽ thấy sự thay đổi không chỉ trong căn nhà — mà cả trong tư duy tiêu dùng và ví tiền mỗi tháng.

7 món đồ nên chọn loại “bền – nhẹ – dễ dùng” từ tuổi 55 và 5 món nên ngưng vì không còn phù hợp

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

