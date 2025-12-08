Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặng Thu Thảo hiếm hoi lộ diện trong đám cưới Tiên Nguyễn: Nhan sắc này xứng danh "thần tiên tỷ tỷ"!

08-12-2025 - 09:55 AM | Lifestyle

Sự thanh lịch, sang trọng và vẻ đẹp thuần khiết của Đặng Thu Thảo luôn khiến cô trở thành biểu tượng nhan sắc khó ai thay thế.

Tối ngày 7/12, đám cưới cổ tích của Tiên Nguyễn – con gái đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM, nơi từng được nhiều nghệ sĩ Việt tin chọn cho các sự kiện trọng đại. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt khủng và những gương mặt nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng khoảnh khắc khiến công chúng bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện hiếm hoi của Hoa hậu Việt Nam 2012 – Đặng Thu Thảo, bởi người đẹp vốn nổi tiếng với lối sống kín tiếng và rất hiếm khi tham dự các sự kiện sau khi kết hôn.

Xuất hiện cùng ông xã Trung Tín, Hoa hậu Việt Nam 2012 lựa chọn một thiết kế váy hồng nhẹ nhàng với phom dáng thanh lịch. Chất liệu mềm rũ tạo độ bay bổng mỗi bước đi, càng tôn lên thân hình mảnh mai đặc trưng của cô. Gam hồng pastel kết hợp lối trang điểm trong veo khiến Thu Thảo trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tích – dịu dàng, ngọt ngào và đầy khí chất.

Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn khiến người nhìn không thể rời mắt. Gương mặt rạng rỡ, làn da sáng mịn, nụ cười ngọt ngào cùng thần thái "tiên tử" giúp cô nổi bật giữa dàn khách mời toàn nhân vật đình đám. Nhan sắc này, khí chất này, xứng đáng tuyệt đối với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" mà công chúng đã ưu ái đặt cho cô. Sự thanh lịch, sang trọng và vẻ đẹp thuần khiết của Đặng Thu Thảo luôn khiến cô trở thành biểu tượng nhan sắc khó ai thay thế.

Trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất của Đặng Thu Thảo tại đám cưới Tiên Nguyễn

Qua ống kính cam thường không chỉnh sửa, vẻ đẹp của cô vẫn giữ nguyên sự thuần khiết, không chút tì vết

Làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười dịu dàng, phúc hậu của Đặng Thu Thảo luôn khiến người đối diện xao xuyến

Khoảnh khắc nàng hậu quay ra mỉm cười rạng rỡ khiến tim netizen như hẫng 1 nhịp

Sánh đôi bên Hoa hậu Việt Nam 2012 là ông xã doanh nhân Trung Tín

Đặng Thu Thảo lựa chọn một thiết kế váy hồng nhẹ nhàng với phom dáng thanh lịch. Chất liệu mềm rũ tạo độ bay bổng mỗi bước đi, càng tôn lên thân hình mảnh mai đặc trưng của cô

Đặng Thu Thảo mang một khí chất nhẹ nhàng, thanh tao, không cần khoa trương hay nổi bật bằng trang sức lấp lánh, nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Không cần chiếm spotlight, chỉ một lần xuất hiện của Thu Thảo cũng đủ khiến mạng xã hội “dậy sóng” với vô số lời khen có cánh

Đám cưới ái nữ của đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn quy tụ dàn khách mời toàn sao và những nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu

Cô dâu Tiên Nguyễn hạnh phúc bên bố mẹ trong ngày trọng đại

Rich kid đình đám khoác lên mình 1 thiết kế lộng lẫy trong giờ phút bước vào lễ đường

Nhan sắc đỉnh chóp của "công chúa" Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Khung cảnh đám cưới xa hoa khiến công chúng choáng ngợp

Ngắm cơ ngơi hàng nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Thủy - gia đình chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo

Theo Minh Hồng

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam"

Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" Nổi bật

Chiêm ngưỡng dàn Hoa hậu 'đỉnh nóc, kịch trần' của Thái Lan cầm biển dẫn đoàn trong Lễ khai mạc SEA Games 33

Chiêm ngưỡng dàn Hoa hậu 'đỉnh nóc, kịch trần' của Thái Lan cầm biển dẫn đoàn trong Lễ khai mạc SEA Games 33 Nổi bật

Lamborghini Temerario trở nên 'dữ' hơn nhờ gói nâng cấp ngoại thất mới

Lamborghini Temerario trở nên 'dữ' hơn nhờ gói nâng cấp ngoại thất mới

09:47 , 08/12/2025
Xe máy điện giá 25 triệu đồng khiến Honda SH "bất ngờ" vì ngoại hình như 2 giọt nước, đã về đại lý

Xe máy điện giá 25 triệu đồng khiến Honda SH "bất ngờ" vì ngoại hình như 2 giọt nước, đã về đại lý

09:21 , 08/12/2025
Điều Hà Tăng luôn giữ kín bấy lâu nay

Điều Hà Tăng luôn giữ kín bấy lâu nay

09:20 , 08/12/2025
Nữ ca sĩ từng xin NSND Thanh Lam tha thứ giờ ra sao?

Nữ ca sĩ từng xin NSND Thanh Lam tha thứ giờ ra sao?

08:50 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên