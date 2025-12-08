Điều Hà Tăng luôn giữ kín bấy lâu nay

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tăng Thanh Hà quyết định lên xe hoa với Louis Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào năm 2012. Từ khi làm dâu nhà hào môn, ngọc nữ Vbiz lui về chăm sóc gia đình nhỏ và tập trung kinh doanh. Cô và Louis Nguyễn đã có 3 con chung gồm 2 trai và 1 gái.

Dù đã không còn hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi lần xuất hiện, Tăng Thanh Hà vẫn chiếm trọn sự chú ý. Trong ngày vui của Tiên Nguyễn - em cùng cha khác mẹ với Louis Nguyễn, vợ chồng Tăng Thanh Hà sánh đôi "tình bể bình". Cặp đôi còn thoải mái tương tác với truyền thông. Điều cư dân mạng tò mò chính là 3 con của cặp đôi không xuất hiện tại đám cưới của Tiên Nguyễn.

Đây cũng là nguyên tắc quen thuộc của vợ chồng Hà Tăng suốt thời gian qua. Từ khi có con đầu lòng, cặp đôi đã giấu kín diện mạo, thi thoảng mới chia sẻ hình ảnh để lộ lấp ló gương mặt của bé trên mạng xã hội. Hành động này của Hà Tăng được cho là để bảo vệ sự riêng tư của các nhóc tỳ.

Vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn tay trong tay sánh đôi tới dự đám cưới của Tiên Nguyễn

Hôn lễ của Tiên Nguyễn có sự tham gia của các thành viên trong gia đình tỷ phú nhưng lại không có sự xuất hiện của 3 nhóc tỳ nhà Hà Tăng - Louis Nguyễn

Cặp đôi trước đó mặc áo dài truyền thống, nắm chặt tay nhau tới nơi tổ chức lễ gia tiên của Tiên Nguyễn

Tối 7/12, đám cưới của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM

Từ trước tới nay, Tăng Thanh Hà giữ nguyên tắc không công khai hình ảnh các con trên truyền thông

Tăng Thanh Hà lên xe hoa với Louis Nguyễn vào năm 2012. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai xây dựng tổ ấm hạnh phúc với ba con: Richard, Chloe và Mason. Hành trình nuôi dạy con của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự chu đáo, tinh tế và cách cô dành trọn thời gian cho gia đình.

Dù là dâu nhà tài phiệt, Tăng Thanh Hà vẫn trung thành với lối sống tối giản. Cô tự tay chăm con, trồng cây, nấu ăn và tận hưởng những điều bình dị. Trên mạng xã hội, người đẹp chỉ đăng tải những khoảnh khắc đời thường, hạn chế tối đa hình ảnh xa hoa hay khoe đồ hiệu, giữ được hình ảnh giản dị nhưng đầy cuốn hút.

Tăng Thanh Hà kết hôn với Louis Nguyễn vào năm 2012

Sau hơn 10 năm hôn nhân, tổ ấm của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn đã có 3 thiên thần nhỏ là Richard, Chloe và Mason

Sau hơn 1 thập kỷ làm dâu nhà giàu, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ: "Cuộc sống của tôi rất bình yên. Niềm vui của tôi là được thấy các con lớn mỗi ngày". Cô cũng khẳng định: "Mỗi ngày được nghe bọn trẻ tíu tít nói đủ chuyện trên bàn ăn, hạnh phúc của người làm cha mẹ chỉ đơn giản vậy thôi".