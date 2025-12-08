Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai cấm mỹ nhân này đóng vai nghèo giùm với: Khí chất quý tộc từ cốt cách, khoác bao tải lên người vẫn sang

08-12-2025 - 07:36 AM | Lifestyle

Nữ diễn viên có giả nghèo thế nào thì visual cũng tự bật lên, khó mà che cốt cách mỹ nhân.

Mới đây, ekip Dương Siêu Việt cập nhật thông tin cô nàng đã bắt đầu ghi hình cho bộ phim Hôm Nay Là Cơn Mưa Bóng Mây. Đây là tác phẩm truyền hình và cũng là dự án phim ảnh đầu tiên của mỹ nhân gen Z trong năm 2025. Vì vậy, người hâm mộ có sự kỳ vọng nhất định vào màn thể hiện sắp tới của Dương Siêu Việt.

Một số hình ảnh và video ở trường quay đã được các trạm tỷ đăng tải trên các trang MXH và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ netizen. Dễ thấy Dương Siêu Việt ăn mặc có phần luộm thuộm, quần áo xộc xệch. Thậm chí, khuôn mặt cô nàng có đôi chút nhợt nhạt, khoé môi rớm máu còn má dán băng urgo.

Dù chỉ là tạo hình trong phim nhưng phải công nhận một điều rằng Dương Siêu Việt không thể giả nghèo được. Người đẹp sinh năm 1998 vẫn toát ra khí chất của một mỹ nhân, các đường nét thanh tú như sống mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn miệng chúm chím không thể bị che lấp bởi makeup hay lớp hoá trang.

Dưới bài đăng, netizen đồng loạt để lại loạt bình luận vừa buồn cười vừa “bất lực” trước visual của Dương Siêu Việt. Nhiều người đùa rằng mặt cô nàng mang khí chất tiểu thư đến mức đạo diễn muốn dìm cũng khó, nhìn tạo hình lấm lem mà vẫn ra vibe quý tộc. Nhìn chung, mọi người đều thống nhất một ý kiến: Dương Siêu Việt có giả nghèo thế nào thì visual cũng tự bật lên, khó mà che cốt cách mỹ nhân có của cô nàng.

Một số bình luận của netizen:

- Vai nghèo mà vẫn xinh đẹp thật, đạo diễn chắc khóc trong hậu trường luôn á trời.

- Dù nhem nhuốc mặt mũi cỡ nào thì cái aura tiểu thư vẫn không giấu đi đâu được.

- Nhìn như cosplay nghèo chứ không phải nghèo thật… kiểu nghèo trên bìa tạp chí á.

- Đề nghị phim chồng thêm 2-3 lớp hoá trang thêm để dìm bớt visual này

- Tạo hình luộm thuộm vậy thôi chứ mặt búng ra chữ người nổi tiếng.

- Kể cả ẻm có khoác bao tải lên người vẫn sang

Hôm Nay Là Cơn Mưa Bóng Mây theo chân Trịnh Vũ, nữ sinh viên ngành Sinh học, có một cuộc sống khó khăn. Để có thể thoát khỏi cảnh túng quẫn, cô vừa phải đi làm thêm vất vả để trả tiền thuốc cho mẹ và trả nợ, vừa cố gắng tranh giành học bổng của trường.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bắt đầu năm học mới năm ba, Trần Nghiễn Chu, người đã nghỉ học một năm vì bệnh, bất ngờ quay lại và trở thành sinh viên đứng đầu chuyên ngành Sinh học. Trịnh Vũ xem anh là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng buộc phải nhiều lần hợp tác cùng anh để hướng đến mục tiêu chung. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần cảm nhận được rằng bên dưới vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng của đối phương lại là một trái tim ấm áp.

Ở ngoài đời, Dương Siêu Việt là tiểu hoa nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, tươi tắn

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

