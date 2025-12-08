Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Tăng phá đảo cam thường đến bờ vai cũng đẹp chấn động, tay trong tay với Louis Nguyễn đi đám cưới em gái

08-12-2025 - 07:15 AM | Lifestyle

Đẳng cấp phu nhân hào môn sang đẹp xịn thể hiện rõ trong clip Hà Tăng đi đám cưới của em gái Tiên Nguyễn.

Tối 7/12, đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM. Giữa dàn khách mời toàn sao Việt và giới thượng lưu đến chúc mừng cô dâu - chú rể, vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn được chú ý hơn cả. Xuất hiện tại tiệc cưới của em chồng, "ngọc nữ" đình đám diện đầm dạ hội màu đỏ rượu khoe khéo vóc dáng mảnh mai, bờ vai trần và chiếc cổ thon dài gợi cảm.

Không đeo trang sức hay ăn diện cầu kỳ, Hà Tăng vẫn đủ sức gây ấn tượng, tỏa sáng giữa không gian tiệc cưới với nhan sắc và thần thái sang trọng đẳng cấp. Đặc biệt, visual cam thường của nữ diễn viên khiến dân tình phải trầm trồ. Ở tuổi U40, bà xã Louis Nguyễn được khen ngợi trẻ trung, diện mạo "lão hóa ngược" làm cư dân mạng phải liên tục "thả tim" và xin vía.

Sánh đôi bên vợ, Louis Nguyễn cũng hết sức bảnh bao. Sau gần 2 thập kỷ ở bên nhau và có 2 con, Hà Tăng và ông xã vẫn giữ được sự ngọt ngào hiếm có, mỗi lần xuất hiện chung đều chiếm spotlight. Khi bắt gặp ống kính, Hà Tăng và chồng còn có hành động dễ thương, thân thiện là vẫy tay chào.

75 giây chứng minh đằng cấp của Hà Tăng. Từ thần thái đến sắc vóc của cô đều ghi điểm mạnh

Vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn tay trong tay đến dự lễ cưới em gái

Ngọc nữ Vbiz diện đầm dạ hội khoe khéo bờ vai trần, chiếc cổ thon dài gợi cảm cũng như vóc dáng mảnh mai. Nhan sắc của cô tại tiệc cưới của em chồng không có chỗ nào để chê

Nhan sắc cam thường không tỳ vết đáng ngưỡng mộ của Hà Tăng. Gọi cô là "chiến thần cam thường" quả không sai vì nhan sắc bị quay chụp ngẫu nhiên cũng không dìm được

Nhan sắc không 1 góc chết của Hà Tăng

Bờ vai thon thả, gợi cảm gây thương nhớ của người đẹp hàng đầu Vbiz

Khi bắt gặp ống kính, Hà Tăng và chồng có hành động dễ thương, thân thiện là vẫy tay chào

Theo Vy Anh

