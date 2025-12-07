Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không thể chê Lọ Lem

07-12-2025 - 22:31 PM | Lifestyle

Không thể chê Lọ Lem

Bởi vậy nên mỗi lần Lọ Lem xuất hiện đều thu hút mọi chiếc camera và mọi ánh nhìn.

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) - con gái MC Quyền Linh là nhân vật được công chúng chú ý trong những năm gần đây vì tài sắc vẹn toàn. Mới đây, khi dự sự kiện tại phố đi bộ Hồ Gươm, Lọ Lem tiếp tục chứng minh sức hút riêng với nhan sắc trong trẻo và phong thái nhẹ nhàng khi diện Việt phục.

Nhan sắc của Lọ Lem 0 điểm - Không điểm nào để chê! (Clip: Hải My)

Trong khoảnh khắc được ghi lại bằng cam thường, Lọ Lem cho thấy vẻ đẹp mềm mại, trong trẻo và đầy thiện cảm. Dự sự kiện, cô nàng trang điểm nhẹ nhưng càng làm tôn lên ưu điểm tự nhiên.

Dù không có sự hỗ trợ của ánh sáng sân khấu hay chỉnh sửa hậu kỳ, gương mặt cô nàng vẫn nổi bật nhờ làn da mịn màng, hồng hào và đường nét cân đối. Bộ Việt phục màu xanh ngọc cũng góp phần làm nổi bật làn da sáng, đồng thời tạo sự hài hòa với mái tóc đen.

Không cần filter hay photoshop, từng chi tiết đều cho thấy vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất cuốn hút của Lọ Lem khi được ghi lại qua cam thường.

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 1.

Xinh quá trời!

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 2.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 3.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 4.

Dù không đội nón hay có đội nón cũng đều xinh

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 5.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 6.

Lọ Lem cũng rất thân thiện, luôn cười rạng rỡ và vẫy tay chào mọi người

Được biết, hình ảnh Lọ Lem được ghi lại khi cô tham gia Bách Hoa Hỷ Sự. Đây là hoạt động tái hiện đám cưới mặc Việt phục nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025.

Ngoài Lọ Lem còn có sự xuất hiện của một số người nổi tiếng như vợ chồng H’Hen Niê và đông đảo các cặp đôi tham gia. Theo lịch trình, đoàn người mặc Việt phục xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đi qua phố Hàng Dầu, khu Tràng Tiền, Hàng Khay, vòng quanh Hồ Gươm rồi trở lại sân khấu chính.

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 7.

Lọ Lem và vợ chồng H'Hen Niê

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 8.

Cặp đôi tươi cười khi chuẩn bị diễu hành

Hoạt động này lấy cảm hứng từ nghi lễ hỷ sự thời Nguyễn, tái hiện hình ảnh gia tộc, quan viên và đoàn rước dâu xưa. Điểm mới của sự kiện năm nay là lần đầu mở đăng ký theo cặp đôi (1 nam - 1 nữ), lấy trang phục cưới làm điểm nhấn để cộng đồng trực tiếp tham gia, qua đó lan tỏa nét đẹp nếp sống Việt.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 9.

Đoàn diễu hành thu hút sự chú ý từ công chúng

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 10.

Quá đẹp!

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 11.

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 12.

Trang phục cưới qua các thời kỳ được tái hiện

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 13.

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 14.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 15.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 16.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 17.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 18.

Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 19.
Không thể chê Lọ Lem- Ảnh 20.

Đội hình nam thanh nữ tú tại sự kiện

Trích 6 tỷ đồng từ ngân sách lễ cưới của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang tiền hỗ trợ bà con vùng lũ

Theo Huyền Trang - Hải My/ Ảnh: Lê Trung

