MC Quyền Linh xin tiền con ngay trên truyền hình, số tiền Lọ Lem chuyển bất ngờ: Còn ai bảo tiểu thư "ngồi mát ăn bát vàng" không?

Trong chương trình Cùng vượt khó mới đây, MC Quyền Linh khiến cả trường quay bật cười khi thật thà thừa nhận tài khoản cá nhân của mình chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Ngay lúc chương trình có một hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ gấp, nam MC lúng túng… rồi quyết định cầu cứu con gái.

Không ít phút đắn đo, Quyền Linh gọi điện cho con gái lớn Lọ Lem. Cô gái 19 tuổi nhanh chóng chuyển ngay 40 triệu đồng cho ba. Phan Như Thảo, người trực tiếp kiểm tra giao dịch, phải thốt lên: "Xịn chưa, xin tiền con gái mà con gái gửi hẳn 40 triệu!". Khoảnh khắc ấy làm khán giả bật cười vì sự hồn hậu của Quyền Linh, nhưng cũng ấm lòng trước tình cảm gắn bó giữa hai cha con.

Có tiền "ứng cứu" kịp thời, Quyền Linh rạng rỡ trích 10 triệu đồng để giúp đỡ nhân vật có hoàn cảnh khó khăn ngay tại chương trình. Anh nói lời cảm ơn con gái trong niềm tự hào.

Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở sự giàu có hay hình ảnh một cô gái nổi tiếng từ gia đình có điều kiện. Bởi lâu nay, không ít người cho rằng Lọ Lem may mắn sinh ra trong gia đình giàu có nên chỉ biết hưởng thụ, mặc đồ hiệu và đi xe sang. Thực tế, khả năng tự kiếm tiền và tinh thần sống trách nhiệm của cô lại được hình thành từ rất sớm.

Lọ Lem tham gia đóng quảng cáo từ năm… 3 tuổi. Đến năm 10 tuổi, cô bắt đầu thử sức kinh doanh bằng cách bán những bức tranh do chính mình vẽ. Đó là lần đầu tiên cô hiểu cảm giác tạo ra giá trị và được trả công từ chính nỗ lực cá nhân. Năm 16 tuổi, cô trở thành đại sứ cho một thương hiệu mỹ phẩm và gây chú ý khi kiếm được hơn 1 tỷ đồng chỉ từ hoạt động hợp tác thương hiệu. Từ đó đến nay, cô vẫn duy trì nhiều công việc khác nhau và đã hoàn toàn tự chủ tài chính trước tuổi 20.

Ái nữ nhà MC Quyền Linh từng chia sẻ đoạn clip về hành trình lớn lên với thành tích đầy tự hào. Lọ Lem bày tỏ: "Mình may mắn lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của gia đình, điều đã nuôi dưỡng Lọ Lem tình cảm, độc lập và không ngừng cố gắng như hiện tại. Năm 3 tuổi, mình bén duyên với quảng cáo và từ đó bắt đầu nhận job. Điều này đã giúp ba mẹ một phần nào đó học phí của Lọ Lem lúc nhỏ.

Khi lên lớp 1, Lọ Lem được chuyển vào trường quốc tế và nỗ lực hoà nhập với tiếng Anh, thử thách lớn nhưng cũng là động lực. Thành quả khi bắt đầu hoà nhập được là đứng trước cả trường nhận bằng khen này một mình".

Không chỉ giỏi kiếm tiền, Lọ Lem còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện – điều cô được truyền cảm hứng từ chính bố mẹ. Tháng 10/2025, cô trích 100 triệu đồng từ thu nhập cá nhân để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Từ khi còn học cấp 3, cô đã sáng lập một quỹ từ thiện phi lợi nhuận. Cùng em gái Hạt Dẻ và nhóm bạn, Lọ Lem thường xuyên tổ chức các hoạt động gây quỹ, mua quà, sách vở gửi tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều mái ấm.

Nhìn vào những hành động đó, nhiều khán giả nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống đủ đầy, Lọ Lem là cô gái có năng lực thật sự, biết lao động, biết sẻ chia và hiểu giá trị của đồng tiền.

Khoảnh khắc "xin tiền con gái" của Quyền Linh vì vậy không chỉ tạo tiếng cười vui nhộn, mà còn mở ra một góc nhìn khác: ở tuổi 19, Lọ Lem đang chứng minh rằng điều quý nhất mà cha mẹ trao cho cô không phải là sự giàu có, mà là nền tảng để tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.