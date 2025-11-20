Lọ Lem suýt mất hạng bởi gái xinh 2k5 đang hot

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 nhan sắc này đang thu hút lượng bàn tán sôi nổi.

Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh) từ lâu đã là một trong những gương mặt trẻ nhận được rất nhiều tình cảm từ công chúng. Với đường nét thanh tú, nụ cười ngọt ngào và khí chất nhẹ nhàng đúng chuẩn nàng thơ, cô nàng dễ dàng tạo thiện cảm với bất kỳ ai chỉ sau vài khoảnh khắc xuất hiện. Sự trong trẻo, dịu dàng ấy còn khiến nhiều người tin rằng con gái Quyền Linh khó có đối thủ trong thế hệ nhan sắc Gen Z. 

Thế nhưng mới đây, 1 bàn cân so sánh nhan sắc lại đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, và nhân vật được nhắc đến là Tô Đát Kỷ (tên thật Hà An). Nữ TikToker này thời gian gần đây cũng tạo ấn tượng không kém với vẻ đẹp cuốn hút, gương mặt sắc sảo, mang màu sắc đối lập với vibe của Lọ Lem, khiến cuộc so sánh càng trở nên sôi nổi hơn. Hơn nữa, cả 2 cũng có độ tuổi tương đồng khi Lọ Lem (sinh năm 2006) còn Tô Đát Kỷ (sinh năm 2005).

Đoạn video so sánh 2 nhan sắc Gen Z đình đám hiện nay hút hơn 1,4 triệu lượt xem. (Nguồn: thy.trn.th812)

Lọ Lem và Tô Đát Kỷ đều khiến người xem khó có thể rời mắt với nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đường nét thanh tú cùng làn da trắng mịn. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thanh tú cùng đôi mắt to tròn đều là một trong những điểm mạnh giúp visual 2 mỹ nhân trẻ chiếm trọn cảm tình với cộng đồng mạng. Đặc biệt, mái tóc đen dày, bồng bềnh của Lọ Lem cũng tương đồng với Tô Đát Kỷ, đều là yếu tố giúp visual của 2 bùng nổ.

Lọ Lem và Tô Đát Kỷ đều là 2 nhan sắc đáng gờm nếu bước chân vào showbiz.

Cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi dưới phần bình luận. Tuy nhiên, phần đông vẫn cho rằng ái nữ nhà Quyền Linh vẫn có phần vượt trội hơn.

Lọ Lem được dự đoán là mỹ nhân tương lai ngay từ khi còn nhỏ với đường nét trong trẻo, dịu dàng. Gương mặt cô nàng hài hòa với đường nét mềm mại, đôi mắt to long lanh như lúc nào cũng ánh lên sự ngây thơ, kết hợp hàng mi cong tự nhiên khiến tổng thể càng thêm cuốn hút. Làn da sáng mịn, nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc bồng bềnh vạn người mê càng khắc họa cho visual hoàn hảo của con gái Quyền Linh. Mỹ nhân sinh năm 2006 thường trung thành với những kiểu makeup nhẹ, tập trung vào lớp nền trong veo cùng son màu đào để giữ nguyên vẻ tự nhiên vốn có.

Lọ Lem ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ.

Với Tô Đát Kỷ, cô hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên MXH với visual cực kỳ hút mắt: gương mặt nhỏ nhắn, V-line thanh thoát, đôi mắt to tròn như búp bê, sống mũi cao thanh và bờ môi chúm chím. Đặc biệt, sự xuất hiện của nữ TikToker tại 1 sự kiện gần đây khiến tên tuổi càng trở nên nổi tiếng, nhận được độ thảo luận còn hơn cả celeb. Tô Đát Kỷ chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp bất chấp mọi ống kính, khiến nhiều người ví cô như một “hồng nhan họa thủy” thời hiện đại.

Tô Đát Kỷ chuộng những style makeup nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn để visual thêm phần bùng nổ.

