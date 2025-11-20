Không phải phở: Đây là món Việt mà khách Trung cực mê, bán đắt như tôm tươi, liên tục được báo Mỹ khen hết lời

Ngày 15/11 mới đây, chuyên trang du lịch CNN Travel một lần nữa đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 món bánh kẹp hàng đầu thế giới, cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh của món ăn đường phố quen thuộc này. Đây cũng là lần thứ hai trong năm, ẩm thực Việt được CNN vinh danh ở hạng mục bánh kẹp, sau khi bánh mì lọt top 10 vào tháng 6, theo VTV.

Ở bảng xếp hạng tháng 11, bánh mì Việt đứng thứ hai. CNN mô tả món ăn như một “di sản ẩm thực thời Pháp thuộc, khi ổ baguette được người Việt biến tấu thành hương vị rất riêng”. Từ TP HCM đến Hà Nội hay nhiều địa phương khác, bánh mì có mặt ở mọi vỉa hè và dần trở thành lựa chọn quen thuộc của cả du khách quốc tế.

Phiên bản phổ biến nhất là bánh mì thập cẩm, kết hợp thịt heo, chả lụa, đồ chua như cà rốt, củ cải, rau thơm và các loại sốt, tất cả được kẹp trong lớp bánh giòn, nóng. Sự hòa quyện mặn ngọt đặc trưng khiến món ăn trở nên hấp dẫn. Bên cạnh đó, bánh mì Việt còn có nhiều biến tấu như bánh mì chay, bánh mì gà sả… đáp ứng khẩu vị đa dạng của thực khách.

Bánh mì Việt Nam nhiều lần được nhắc tên trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Trong năm 2024, chuyên trang TasteAtlas đánh giá bánh mì là món sandwich ngon nhất trong top 100, đồng thời xếp vào nhóm 50 món ăn đường phố nổi bật của châu Á. Đây là minh chứng cho sức hút bền bỉ của món ăn dân dã này.

Ngày 24/3/2011 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi từ “banh mi” được đưa vào Từ điển tiếng Anh Oxford. Oxford mô tả đây là món ăn nhẹ của Việt Nam, sử dụng loại bánh mì thường làm từ bột gạo và bột mì, kẹp nhiều nguyên liệu như thịt, rau củ muối và ớt. Trong khi đó, Từ điển Cambridge giới thiệu ngắn gọn hơn: bánh mì là loại sandwich dài quen thuộc của Việt Nam. Những định nghĩa này góp phần khẳng định cách thế giới nhìn nhận bánh mì như một biểu tượng ẩm thực mang dấu ấn Việt.

Đây là món ăn được bán trên các xe đẩy đồ ăn ở hầu hết góc phố trên khắp Việt Nam, và được yêu thích trên toàn thế giới. Ảnh: delish.

Sức lan tỏa quốc tế của bánh mì còn thể hiện qua sự phát triển của các tiệm bánh Việt ở nhiều quốc gia. Tại New York, tiệm Bánh Anh Em được cho là bán tới hơn 2.000 ổ mỗi tuần, thu hút lượng khách xếp hàng dài trước cửa. Tại Hong Kong, Trung Quốc, cửa tiệm Nếm ở khu Wan Chai cũng được Michelin Guide ghi nhận chỉ sau một năm hoạt động – cho thấy bánh mì Việt đang ngày càng chinh phục thực khách toàn cầu.

Tiệm bánh mì Nếm, được biết đến với hương vị đậm chất Sài Gòn, do một nữ KOL cùng đầu bếp người Việt sáng lập, nhanh chóng trở thành điểm đến “gây sốt” giữa lòng xứ cảng thơm. Đầu năm 2025, cửa tiệm tiếp tục được Michelin Guide ghi danh, càng củng cố sức hút của món ăn Việt tại thị trường quốc tế.

Theo báo Lao Động, tài tử Tạ Đình Phong cũng không giấu được sự thích thú khi thưởng thức bánh mì Việt tại Hong Kong. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng dành nhiều lời khen cho món ăn, đồng thời ví von bánh mì như một dạng “sandwich kiểu Việt”.

Trong chuyến ghé thăm một tiệm bánh mì địa phương, anh chia sẻ rằng với du khách quốc tế, phở và nem là hai món quen thuộc nhất của ẩm thực Việt, nhưng bánh mì lại mang đến một trải nghiệm rất riêng.

Nam tài tử Tạ Đình Phong gọi đây là “sandwich Việt Nam với hương vị tuyệt vời nhất mà tôi từng thử”

Trong lúc chờ món, Tạ Đình Phong quan sát kỹ quy trình chuẩn bị: từ lớp rau mùi, mỡ hành, hành phi cho đến phần đồ chua và nhân thịt. Anh đặc biệt ấn tượng với vị chua ngọt hài hòa của đồ ăn kèm.

“Tất cả rau củ muối chua này, đặc biệt là củ cải, cà rốt, dưa chuột... được ướp chua chua ngọt ngọt, rất vừa miệng và đặc biệt kích thích vị giác”, Tạ Đình Phong không giấu được sự hào hứng của mình khi cầm trên tay chiếc bánh mì nóng giòn.

Khi cắn miếng bánh, lớp vỏ giòn rụm khiến vụn bánh rơi lả tả khiến anh bật cười. Nam tài tử cũng đưa ra lời khuyên hài hước: “Nhưng tuyệt đối đừng ăn món này trên xe hơi, bạn sẽ phải dọn dẹp rất nhiều đấy.”

