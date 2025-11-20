Ngã ngửa với hình ảnh từ camera "mấy ông khách" vào homestay nhà diễn viên Hà Việt Dũng đập đồ

Sau vài ngày khai trương homestay mới ở Bản Lác, Mai Châu (Phú Thọ), diễn viên Hà Việt Dũng đã "bức xúc" đăng tải một video tố bị nhóm khách xông thẳng vào nhà đập đồ.

Nam diễn viên kể: "Hôm nay, nhà mình có mấy ông khách vào thẳng homestay nhà mình. Mấy ông khách đầu biếu đầu bò chẳng nói chẳng rằng gì còn xông vào đập đồ nhà mình nữa, đập vỡ một bình hoa phong lan nhà mình. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cam không mọi người lại không tin...".

Điều khiến nhiều cư dân mạng ngã ngửa là "mấy ông khách" của Hà Việt Dũng là ba chú bò đi lạc vào nhà và sau khi làm đổ bình hoa đã vội vàng bỏ đi. Chia sẻ hài hước của nam diễn viên nhanh chóng nhận được gần 1 nghìn bình luận hài hước từ khán giả và cư dân mạng.

Hình ảnh Hà Việt Dũng chia sẻ trên clip.

3 "vị khách" xông thẳng vào nhà.

Một "ông khách" làm vỡ bình hoa.

"Trẻ trâu này thì chịu rồi anh ơi"; "Cho mấy đứa đầu trâu đầu bò này lên phường uống nước chè anh ạ"; "Khách vào lễ tân không ra tiếp thì bò ta chả đập phá"; "Không đáng bao nhiêu đâu anh, đóng tiền bảo kê đi"; "Chắc hôm Tân gia, không mời gia đình bò đây mà"; "Công nhận, "giang hồ" Bản Lác đầu bò đầu gấu thật"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, quê Hòa Bình, xuất thân dân tộc Mường. Anh từng đạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011 trước khi chuyển sang đóng phim. Anh gây chú ý qua các phim như Bão Ngầm, Độc Đạo, Gió Nghiêng Bóng, Hãy Nói Lời Yêu, Giọt Nước Mắt Muộn Màng... Hiện tại là vai tổng tài Viễn trong Cách Em Một Milimet.

Nam diễn viên có lối diễn mạnh mẽ, thường vào vai chính diện trong dòng phim hình sự. Cuộc sống trước đây khá vất vả, từng làm phụ hồ và buôn bán nhỏ để mưu sinh. Năm 2018 anh kết hôn và hiện sống tại Mai Châu, kinh doanh homestay và vẫn duy trì đóng phim.