Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngã ngửa với hình ảnh từ camera "mấy ông khách" vào homestay nhà diễn viên Hà Việt Dũng đập đồ

20-11-2025 - 19:16 PM | Lifestyle

"Mấy ông khách đầu biếu đầu bò chẳng nói chẳng rằng gì còn xông vào đập đồ nhà mình nữa, đập vỡ một bình hoa phong lan nhà mình", diễn viên Hà Việt Dũng chia sẻ.

Sau vài ngày khai trương homestay mới ở Bản Lác, Mai Châu (Phú Thọ), diễn viên Hà Việt Dũng đã "bức xúc" đăng tải một video tố bị nhóm khách xông thẳng vào nhà đập đồ.

Nam diễn viên kể: "Hôm nay, nhà mình có mấy ông khách vào thẳng homestay nhà mình. Mấy ông khách đầu biếu đầu bò chẳng nói chẳng rằng gì còn xông vào đập đồ nhà mình nữa, đập vỡ một bình hoa phong lan nhà mình. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cam không mọi người lại không tin...".

Điều khiến nhiều cư dân mạng ngã ngửa là "mấy ông khách" của Hà Việt Dũng là ba chú bò đi lạc vào nhà và sau khi làm đổ bình hoa đã vội vàng bỏ đi. Chia sẻ hài hước của nam diễn viên nhanh chóng nhận được gần 1 nghìn bình luận hài hước từ khán giả và cư dân mạng.

Ngã ngửa với hình ảnh từ camera "mấy ông khách" vào homestay nhà diễn viên Hà Việt Dũng đập đồ- Ảnh 1.

Hình ảnh Hà Việt Dũng chia sẻ trên clip.

Ngã ngửa với hình ảnh từ camera "mấy ông khách" vào homestay nhà diễn viên Hà Việt Dũng đập đồ- Ảnh 2.

3 "vị khách" xông thẳng vào nhà.

Ngã ngửa với hình ảnh từ camera "mấy ông khách" vào homestay nhà diễn viên Hà Việt Dũng đập đồ- Ảnh 3.

Một "ông khách" làm vỡ bình hoa.

"Trẻ trâu này thì chịu rồi anh ơi"; "Cho mấy đứa đầu trâu đầu bò này lên phường uống nước chè anh ạ"; "Khách vào lễ tân không ra tiếp thì bò ta chả đập phá"; "Không đáng bao nhiêu đâu anh, đóng tiền bảo kê đi"; "Chắc hôm Tân gia, không mời gia đình bò đây mà"; "Công nhận, "giang hồ" Bản Lác đầu bò đầu gấu thật"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, quê Hòa Bình, xuất thân dân tộc Mường. Anh từng đạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011 trước khi chuyển sang đóng phim. Anh gây chú ý qua các phim như Bão Ngầm, Độc Đạo, Gió Nghiêng Bóng, Hãy Nói Lời Yêu, Giọt Nước Mắt Muộn Màng... Hiện tại là vai tổng tài Viễn trong Cách Em Một Milimet.

Nam diễn viên có lối diễn mạnh mẽ, thường vào vai chính diện trong dòng phim hình sự. Cuộc sống trước đây khá vất vả, từng làm phụ hồ và buôn bán nhỏ để mưu sinh. Năm 2018 anh kết hôn và hiện sống tại Mai Châu, kinh doanh homestay và vẫn duy trì đóng phim.

Tình hình nam diễn viên nợ 20 tỷ

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiền vệ tuyển Việt Nam cùng chủ tiệm vàng trích tiền mừng cưới ủng hộ miền Trung

Tiền vệ tuyển Việt Nam cùng chủ tiệm vàng trích tiền mừng cưới ủng hộ miền Trung Nổi bật

Căn hộ của vị giáo sư gây sốt MXH: Cảm giác "chữa lành" quá mạnh mẽ!

Căn hộ của vị giáo sư gây sốt MXH: Cảm giác "chữa lành" quá mạnh mẽ! Nổi bật

Những sao Việt gây bất ngờ khi xuất thân từ nghề giáo viên

Những sao Việt gây bất ngờ khi xuất thân từ nghề giáo viên

17:25 , 20/11/2025
Không phải phở: Đây là món Việt mà khách Trung cực mê, bán đắt như tôm tươi, liên tục được báo Mỹ khen hết lời

Không phải phở: Đây là món Việt mà khách Trung cực mê, bán đắt như tôm tươi, liên tục được báo Mỹ khen hết lời

17:02 , 20/11/2025
Nữ diễn viên dính tin đồn cưới Lý Hùng, được chia tài sản: Là mẹ đơn thân, 49 tuổi cực nóng bỏng

Nữ diễn viên dính tin đồn cưới Lý Hùng, được chia tài sản: Là mẹ đơn thân, 49 tuổi cực nóng bỏng

16:27 , 20/11/2025
Giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam

Giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam

15:45 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên