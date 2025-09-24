Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

24-09-2025 - 13:25 PM | Lifestyle

Hậu vỡ nợ 20 tỷ, nam diễn viên xin các chủ nợ cho mình làm việc để hoàn trả các khoản vay.

Tháng 4/2023, Quách Ngọc Ngoan xác nhận đang phải gồng gánh số nợ 20 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Sau đó, nam diễn viên sống kín tiếng, vắng bóng làng giải trí suốt hơn 1 năm. Anh cũng không cập nhật trang cá nhân 2 năm qua.

Hè năm ngoái, Quách Ngọc Ngoan đóng phim chiếu mạng nhưng không có nhiều hoạt động giao lưu, xuất hiện công khai trước khán giả. Khi trở lại phim ảnh, nam diễn viên cho biết, anh xin chủ nợ cho cơ hội làm việc kiếm tiền để hoàn trả các khoản vay. Thu nhập anh thời gian đó chủ yếu đến từ các công việc tay chân, đủ để trang trải sinh hoạt thường ngày.

Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên Việt sau vỡ nợ 20 tỷ đồng- Ảnh 1.

Quách Ngọc Ngoan tham gia phim Tết "Báu vật trời cho".

Hậu vỡ nợ 20 tỷ, nam diễn viên phải đối diện với nhiều lời bàn tán, cũng như sự e dè của những người xung quanh. Anh lấy những lời động viên từ gia đình, bạn bè làm động lực để cố gắng vượt qua biến cố.

Thời gian gần đây, Quách Ngọc Ngoan được các đạo diễn, nhà sản xuất tích cực mời trở lại với màn ảnh. Mới đây, anh được mời tham gia bộ phim Tết “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn với sự tham gia của NSND Kim Xuân, Tuấn Trần...

Quách Ngọc Ngoan cũng tham gia dự án phim điện ảnh "Trái tim què quặt" của đạo diễn Quốc Công dự kiến ra rạp vào tháng 11 năm nay. Trước đó, anh cũng quay cùng lúc 2 phim: “Thiên đường máu” của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và “Trại buôn người”.

Hình ảnh của nam diễn viên gây chú ý. Anh có phần gầy hơn trước, thần thái tươi tắn hơn nhưng già dặn so với hình ảnh lãng tử mà mọi người thường thấy trước đây. Hậu vỡ nợ 20 tỷ, nhiều khán giả cũng gửi lời động viên anh.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, từng đóng các phim: Người bất tử, Hiệp sĩ mù, Kính thưa Osin, Cuộc chiến hoa hồng, Tỷ phú chăn vịt…

Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên Việt sau vỡ nợ 20 tỷ đồng- Ảnh 2.

Quách Ngọc Ngoan trong phim "Trái tim què quặt".

Về đời tư, Quách Ngọc Ngoan từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với diễn viên Lê Phương. Cả hai có một con trai chung. Sau khi ly hôn, Quách Ngọc Ngoan có mối quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Phượng Chanel, hơn anh 9 tuổi. Hai người đã đăng ký kết hôn và có chung một cô con gái. Tháng 4/2021, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay.

Theo Tám Tám

