Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot

Nguyễn Hùng là gương mặt mới toanh của điện ảnh Việt đã có màn thể hiện xuất sắc khiến khán giả khóc nghẹn trong Mưa Đỏ. Trên phim, anh hóa thân thành Hải, một thợ điện gốc Quảng Nam, vào Quảng Trị để chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Trong lúc đi khơi thông đường cống ở thành cổ, Hải đã bị quân địch vây bắt ngoài miệng cống, người lính quả cảm đã chết trong oanh liệt, dù bị thiêu sống nhưng miệng vẫn hô vang: "Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ giành chiến thắng!". Cảnh tượng bi tráng này được cho là phân cảnh gây ám ảnh nhất, tàn ác nhất trong phim, khiến người xem day dứt mãi không thôi.

Nguyễn Hùng ở buổi phỏng vấn mới đây, nơi anh chia sẻ về hành trình đến với Mưa Đỏ

Ngoài đời, ít ai biết rằng hành trình để Nguyễn Hùng có được vai diễn này cũng khốc liệt chẳng kém một trận chiến. Trước khi bén duyên với Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng chỉ mới được biết đến qua phim ngắn Đàn Cá Gỗ và một số sản phẩm âm nhạc, nhất là bản hit Phép Màu. Đúng lúc tưởng như cánh cửa điện ảnh hé mở, nhà sản xuất gọi anh ra Hà Nội để casting cho một vai lớn, thì Nguyễn Hùng lại rơi vào tình cảnh éo le khi toàn bộ tiền bạc, thời gian anh đều dồn cho ban nhạc nhỏ ở Pleiku, trong túi chỉ còn hơn một triệu đồng - con số chẳng thấm gì so với tấm vé máy bay 5 triệu thời điểm đó. Chưa kể Nguyễn Hùng còn nghĩ mình chỉ là một người vô danh, không có cửa với một bom tấn nên đã định bỏ cuộc.

Nguyễn Hùng trong Mưa Đỏ

Đạo diễn đã gửi kịch bản, khuyến khích anh quay clip casting tại nhà. Thế nhưng khi thử diễn, Nguyễn Hùng lại không thể lột tả được nỗi đau, sự kìm nén của nhân vật. Mất ngủ nhiều đêm, anh trăn trở, day dứt bởi chính bản thân cũng cảm thấy chưa chạm đến cảm xúc. Cuối cùng, Nguyễn Hùng quyết định vay tiền chị gái để ra Hà Nội.

"Tôi quyết định mạnh dạn nhắn tin cho chị ba của mình để mượn tiền bay ra Hà Nội casting. Hai chị ở nhà là những người ủng hộ tôi hết mình và luôn giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Tôi được như bây giờ cũng là nhờ niềm tin của hai chị." - Nguyễn Hùng kể lại.

Khoảnh khắc Nguyễn Hùng bước vào phòng casting Mưa Đỏ đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ, diễn viên trẻ kể lại cuộc gọi từ nhà sản xuất báo tin trúng vai khiến anh bật khóc. Điều đặc biệt là ngày Nguyễn Hùng lần đầu tiên đứng trên sân khấu casting cũng trùng khớp với thời điểm họp báo ra mắt phim một năm sau đó. Anh gọi đó là “năng lượng vũ trụ”, như thể số phận đã an bài để một chàng trai vô danh trở thành gương mặt khiến cả rạp phim phải rơi nước mắt. Đó là chưa kể chính hành trình gắn bó với Mưa Đỏ, 81 ngày đêm ở Quảng Trị đã giúp Nguyễn Hùng viết lên ca khúc tuyệt vời - Còn Gì Đẹp Hơn. Hiện tại MV của ca khúc cán mốc 26 triệu view, trở thành bài hát quốc dân được khán giả cực kỳ yêu thích dịp đại lễ A80 vừa qua. Đó là chưa kể trong năm nay, Nguyễn Hùng còn liên tục gây sốt với Phép Màu, Đàn Cá Gỗ,... đúng chất đánh đâu thắng đấy, làm gì cũng hot dù là tên tuổi mới.

Trên màn ảnh, Hải hiện lên với tất cả sự bi tráng, là một người lính trẻ tuổi, dám đối mặt với kẻ thù. Còn ngoài đời, từ một chàng trai Pleiku tưởng chừng không có lối đi, Nguyễn Hùng đã góp phần làm nên thành công vang dội của Mưa Đỏ ở thời điểm hiện tại.