Nam chính Mưa Đỏ lần đầu chạm mặt người yêu cũ tại sự kiện, lộ thái độ khiến cả cõi mạng tiếc đứt ruột

Tối ngày 16/9, thảm đỏ ra mắt bộ phim Tử Chiến Trên Không thu hút sự quan tâm cực kỳ lớn từ truyền thông, báo chí và khán giả. Đã khá lâu rồi điện ảnh Việt mới có một buổi công chiếu, ra mắt hoành tráng, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng đến vậy. Bên cạnh dàn cast của bộ phim, một trong số những cái tên cực hot, được săn đón nhiệt tình tại sự kiện phải kể đến Đỗ Nhật Hoàng, nam chính đang nổi đình đám của bom tấn Mưa Đỏ.

Nhật Hoàng (phải) và 2 bạn diễn Mưa Đỏ tại sự kiện

Tại sự kiện, Nhật Hoàng xuất hiện chung với 2 bạn diễn trong Mưa Đỏ là Đình Khang và Steven Nguyễn. Vốn đang là những cái tên cực hot, bộ ba góp phần khiến thảm đỏ nóng hơn bao giờ hết. Thế nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả không phải tổ hợp bộ ba visual mà là màn chạm mặt của Nhật Hoàng với người yêu cũ - diễn viên Yên Đan. Kể từ sau khi công bố chia tay, đây là lần đầu tiên cặp đôi chạm mặt ở một sự kiện công cộng.

Khoảnh khắc Yên Đan - Nhật Hoàng lần đầu chạm mặt hậu chia tay

Tuy không hoàn toàn né tránh khi vẫn đứng chung với nhóm bạn và cùng lên thảm đỏ chụp ảnh tập thể nhưng Nhật Hoàng và Yên Đan luôn giữ khoảnh cách nhất định. Giữa hai người luôn có sự xuất hiện của một người bạn chung, lúc là Denis Đặng, lúc lại là Đình Khang, không đứng quá xa nhưng cũng không tương tác trực tiếp. Khoảnh khắc Nhật Hoàng đứng lặng yên lúc Yên Đan vui vẻ trò chuyện với Denis Đặng, khán giả cho rằng nhìn nam chính Mưa Đỏ khá bối rối, ngượng ngùng. Biểu cảm này của anh khiến cư dân mạng tiếc đứt ruột, nhất là khi trước đây Yên Đan - Nhật Hoàng thường xuyên công khai chuyện tình cảm, nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả.

Khoảnh khắc Nhật Hoàng không biết làm gì khi đứng gần người cũ

Khi chụp ảnh trên thảm đỏ, hai người cũng đứng cách nhau

Nhật Hoàng - Yên Đan từng có một thời gian dài yêu nhau khi cả hai chưa nổi nổi tiếng. Việc thường xuyên công khai tình cảm trên MXH lẫn các sự kiện lớn thêm chuyện ngoại hình quá đẹp đôi khiến hai người được rất nhiều khán giả yêu mến, ủng hộ. Cả hai chia tay không yên bình, sau đó vẫn ủng hộ các dự án của đối phương với tư cách đồng nghiệp. Gần đây nhất, Yên Đan còn sử dụng phần thoại của Nhật Hoàng trong Mưa Đỏ để làm nhạc nền cho một clip của mình. Lần đầu chạm mặt sau một thời gian chia tay lại không có tương tác nào khiến cư dân càng tiếc nuối, không dám hi vọng vào màn tái hợp nào.

Yên Đan và Nhật Hoàng đều có xuất phát điểm từ diễn viên tay ngang. Khoảng 2 năm trở lại đây, cặp đôi có sự bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp. Yên Đan gây sốt với phim truyền hình Đi Giữa Trời Rực Rỡ trong khi Nhật Hoàng bùng nổ ở địa hạt điện ảnh với Mưa Đỏ. Dù không còn đồng hành nhưng bù lại cả hai đều đang trên đà phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân mạnh mẽ ở vai trò diễn viên.