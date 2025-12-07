Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vóc dáng tuổi 63 của mỹ nhân Việt duy nhất được tung hô “hoa hậu không ngai”, chồng yêu chiều hết mực

07-12-2025 - 21:19 PM | Lifestyle

Ở tuổi 63, mỹ nhân Việt vẫn giữ được nhan sắc vạn người mê, vóc dáng thanh mảnh, kiêu sa, thần thái sang trọng nhưng cũng trẻ trung, cá tính.

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, Khánh Hòa, quê gốc ở Huế. Năm 1979, Diễm My lần đầu tiên tham gia bộ phim Trang giấy mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Suốt thập niên 80-90, Diễm My được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" cùng thời với Việt Trinh, Thu Hà, Diễm Hương...

Mỹ nhân 6x cũng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Phía sau cuộc chiến, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, 39 độ yêu... Thập niên 1980 và 1990, Diễm My được xem là biểu tượng của sắc đẹp và sự quý phái. Với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài, đôi mắt sâu hút hồn cùng nụ cười rạng rỡ khiến biết bao người say đắm.

Diễm My không chỉ nổi bật bởi nét đẹp cao sang, thanh lịch, mà còn khiến công chúng ngây ngất vì thần thái quyến rũ và đường nét lai Tây rất khác biệt so với các nữ hoàng ảnh lịch cùng thời. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi là "hoa hậu không ngai" bởi nhan sắc quá đỗi kiêu sa dù chưa từng thi bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào.

Thập niên 1980 - 1990 cũng là thời kỳ huy hoàng của mỹ nhân 6X. Diễm My xuất hiện dày đặc trên các bìa lịch, bìa tạp chí, poster phim.

Người ta nói vui rằng: “Chưa gặp Diễm My ngoài đời thì ít nhất cũng từng thấy cô ấy treo trên tường nhà ai đó”. Dù thời ấy chưa có Facebook hay Instagram, độ phủ sóng của Diễm My vẫn rộng khắp đến mức ai cũng phải biết, phải nhớ và phải ngưỡng mộ.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui khỏi làng giải trí. Họ có hai con gái - Thùy My (sinh năm 1995), Quế My (sinh năm 2000) - hiện sống ở Mỹ.

Sau 3 thập kỷ chung sống, hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên luôn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Dù bận rộn kinh doanh nhưng ông xã luôn có mặt bên Diễm My vào những dịp đặc biệt, vẫn yêu chiều vợ như thủa ban đầu.

Mỹ nhân 6x từng chia sẻ trên báo Vietnamnet rằng: "Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo thành từ hai mảnh ghép: Sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được hai điều này trọn vẹn. Ở xã hội, trong nghề, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được hưởng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của việc làm vợ, làm mẹ", người đẹp bày tỏ.

Ở tuổi 63, Diễm My vẫn giữ được nhan sắc vạn người mê. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ nhiều hình ảnh quyến rũ với nhan sắc bất chấp thời gian và nhận vô vàn lời khen.

Vẫn là vóc dáng thanh mảnh, kiêu sa, mặn mà, thần thái sang trọng nhưng cũng trẻ trung, cá tính, “nàng hoa hậu không ngai” đều thu hút mọi ánh nhìn.

Khi có người thắc mắc về bí quyết trẻ lâu, "Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết chỉ đơn giản là "khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi". Ngoài ra, chị cũng tập thể dục thường xuyên kết hợp với yoga, ngủ đủ giấc.

Những năm gần đây, Diễm My vẫn góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như: “Mẹ chồng”, “Cô ba Sài Gòn”, “Gái già lắm chiêu”...

Giờ đây, Diễm My làm nghề vì đam mê do kinh tế vững vàng. Chị nhận được nhiều lời mời đóng phim, đi sự kiện nhưng đều cân nhắc kỹ để dành thời gian cho gia đình...

7 gương mặt không app "chấn động" của hội mỹ nhân Việt

Theo Tám Tám

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tâm sự chuyện gả con, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động: “Thảo Tiên hứa mỗi tuần về thăm 3 lần, về ăn cơm nhà"

Lần đầu tâm sự chuyện gả con, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động: “Thảo Tiên hứa mỗi tuần về thăm 3 lần, về ăn cơm nhà" Nổi bật

Đến tuổi 60 mới biết: 7 thói quen này đã âm thầm phá nát tiền hưu trí

Đến tuổi 60 mới biết: 7 thói quen này đã âm thầm phá nát tiền hưu trí Nổi bật

Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hoá công chúa trong lễ cưới, visual bùng nổ bên cạnh chồng gốc Dubai

Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hoá công chúa trong lễ cưới, visual bùng nổ bên cạnh chồng gốc Dubai

21:08 , 07/12/2025
Nam vương tiếng tăm một thời bỏ showbiz đi dạy lái máy bay: 42 tuổi vẫn độc thân, được khen lão hóa ngược

Nam vương tiếng tăm một thời bỏ showbiz đi dạy lái máy bay: 42 tuổi vẫn độc thân, được khen lão hóa ngược

20:41 , 07/12/2025
Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự

20:38 , 07/12/2025
Thừa kế nhà 44m2 phố cổ, người phụ nữ cải tạo thành không gian sống cho gia đình 3 thế hệ: Nhỏ nhưng chứa điều “quý hơn vàng”

Thừa kế nhà 44m2 phố cổ, người phụ nữ cải tạo thành không gian sống cho gia đình 3 thế hệ: Nhỏ nhưng chứa điều “quý hơn vàng”

20:26 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên