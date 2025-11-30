Mỹ nhân Việt duy nhất đóng chính phim Hàn: Người đâu đẹp điên đảo, không làm minh tinh thì làm gì

Trong vài năm trở lại đây, việc diễn viên Việt Nam xuất hiện trong các dự án phim ảnh Hàn Quốc không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, phần lớn những vai diễn ấy chỉ dừng lại ở mức thoáng qua, không thoại hoặc chỉ làm nền cho câu chuyện chính. Ít ai biết rằng cách đây hơn một thập kỷ, đã có một gương mặt Việt từng bước lên vị trí nữ chính trong một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. Và người đó không ai xa lạ: Ninh Dương Lan Ngọc.

Tác phẩm mà cô góp mặt là bộ phim độc lập Thuy (tựa tiếng Việt: Chào Cô Thúy), phát hành tại Hàn Quốc vào năm 2014. Dự án do đạo diễn Kim Jae Han thực hiện trong thời điểm Lan Ngọc mới bắt đầu sự nghiệp, vừa gây tiếng vang với vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận. Trong Thuy, cô vào vai một cô gái Việt sang sống tại vùng quê Hàn Quốc cùng người chồng nghiện cờ bạc. Cuộc đời Thúy vốn đã đầy rẫy mệt mỏi nay càng trở nên u tối khi chồng bất ngờ qua đời. Cô muốn tìm hiểu sự thật nhưng lại liên tục bị những người sống quanh mình tìm cách ngăn cản, đẩy nhân vật vào vòng xoáy đơn độc và bế tắc.

Khi ra mắt tại Hàn Quốc, Thuy tạo được tiếng vang nhất định trong giới làm phim. Tác phẩm được lựa chọn trình chiếu tại nhiều liên hoan phim uy tín như Busan, Dubai và Berlin. Đây cũng là giai đoạn Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu bước lên thảm đỏ quốc tế, dù tại Việt Nam lúc ấy cô vẫn còn bị xem như một cái tên non trẻ. Dù không phải phim thương mại đình đám, Thuy và màn thể hiện củaNinh Dương Lan Ngọc vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện tại các LHP quốc tế

Khi đặt những hình ảnh của Thuy cạnh diện mạo hiện tại, khán giả dễ dàng nhận thấyNinh Dương Lan Ngọc đã có một hành trình thăng hạng nhan sắc ấn tượng. Dường như thời gian chỉ khiến cô ngày càng rạng rỡ, trẻ trung hơn, xứng đáng với danh xưng một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của điện ảnh Việt đương đại.

Sau dự án này,Ninh Dương Lan Ngọc trở lại Việt Nam và nhanh chóng khẳng định sức hút tại thị trường trong nước. Tài năng của cô, vốn đã được công nhận ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, tiếp tục tỏa sáng trong hàng loạt dự án lớn. Từ Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể trở đi, Ninh Dương Lan Ngọc gần như bước hẳn vào hàng ngũ sao hạng A, trở thành một trong những “ngọc nữ” nổi bật nhất màn ảnh Việt. Những bộ phim, chương trình thực tế có sự góp mặt của cô thường đạt hiệu quả truyền thông mạnh mẽ và gặt hái doanh thu cao. Trong số đó có thể kể đến các tác phẩm như Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Cô Gái Từ Quá Khứ...

Cô giờ đây là "ngọc nữ màn ảnh Việt", có lượng người hâm mộ đông đảo

Vài năm trở lại đây, Ninh Dương Lan Ngọc vắng bóng khỏi địa hạt phim ảnh, thay vào đó là lấn sân sang mảng gameshow. Người đẹp liên tục góp mặt vào nhiều chương trình giải trí ăn khách như Chạy Đi Chờ Chi, Chị Đẹp Đạp Gió 2023, Sao Nhập Ngũ 2025 - Khi Tổ Quốc Gọi Tên. Song song với các chương trình truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ được độ xuất hiện và sức hút trên các sự kiện giải trí, nhờ đó tên tuổi và hình ảnh “ngọc nữ” của cô vẫn vững vàng trong lòng khán giả.