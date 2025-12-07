Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự

07-12-2025 - 20:38 PM | Lifestyle

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự

Ngày trọng đại của Tiên Nguyễn và Justin quy tụ dàn sao đình đám tham dự.

Tối 7/12, đám cưới của Tiên Nguyễn và hôn phu gốc Dubai - Justin Cohen trở thành tâm điểm showbiz khi quy tụ dàn khách mời toàn sao khủng. Trong không gian tiệc cưới được trang trí lộng lẫy đẹp như mơ thì màn đổ bộ của Hà Tăng, Linh Rin, Tóc Tiên và loạt gương mặt đình đám khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Hà Tăng xuất hiện từ sớm, diện thiết kế thanh lịch, thần thái đúng chuẩn biểu tượng sắc đẹp của Vbiz. Sánh đôi bên Louis Nguyễn, cả hai ghi điểm với hình ảnh tinh tế, sang trọng và lúc nào cũng kè kè nhau. Song song đó, Linh Rin cũng được Phillip Nguyễn hộ tống đến đám cưới. Nhan sắc của mẹ bỉm 1 con khiến dân tình xuýt xoa vì ngày càng sang trọng và mặn mà.

Bên cạnh đó, Lan Khuê, Hương Giang, Tóc Tiên, Diễm My 9X, Quỳnh Anh Shyn, Huyền Baby, Hoa hậu Lương Thuỳ, Phương Khánh,... liên tục đổ bộ đến đám cưới. Ai cũng diện trang phục thanh lịch, đọ sắc bất phân thắng bại.

Hà Tăng, Linh Rin và dàn sao đổ bộ đám cưới Tiên Nguyễn

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 1.

Vợ chồng Hà Tăng tình tứ dự tiệc

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 2.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Phương Khánh và các khách mời liên tục đổ bộ đám cưới Tiên Nguyễn

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 3.

Tóc Tiên lẻ bóng dự cưới

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 4.

Hoa hậu Hương Giang visual rạng rỡ trong chiếc đầm thanh lịch

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 5.

Lan Khuê mặc váy ren màu đen, khoe thần thái sang trọng

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 6.

Chị đẹp Tuimi, Thảo Nhi Lê

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 7.

Hoa hậu Phương Khánh nền nã xuất hiện

Đại tiệc sao trong đám cưới Tiên Nguyễn: Hà Tăng - Linh Rin đẹp ngây ngất, Tóc Tiên lẻ bóng đến dự- Ảnh 8.

Huyền Baby được ông xã hộ tống

Khoảnh khắc chưa từng được công bố của Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn: 20 năm trước mà nhà như này thì siêu giàu rồi!

Theo Liên Hoa/ Ảnh: Viết Thành/ Clip: Team sự kiện

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tâm sự chuyện gả con, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động: “Thảo Tiên hứa mỗi tuần về thăm 3 lần, về ăn cơm nhà"

Lần đầu tâm sự chuyện gả con, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động: “Thảo Tiên hứa mỗi tuần về thăm 3 lần, về ăn cơm nhà" Nổi bật

Đến tuổi 60 mới biết: 7 thói quen này đã âm thầm phá nát tiền hưu trí

Đến tuổi 60 mới biết: 7 thói quen này đã âm thầm phá nát tiền hưu trí Nổi bật

Thừa kế nhà 44m2 phố cổ, người phụ nữ cải tạo thành không gian sống cho gia đình 3 thế hệ: Nhỏ nhưng chứa điều “quý hơn vàng”

Thừa kế nhà 44m2 phố cổ, người phụ nữ cải tạo thành không gian sống cho gia đình 3 thế hệ: Nhỏ nhưng chứa điều “quý hơn vàng”

20:26 , 07/12/2025
Gia đình tỷ phú chi 150 tỷ chỉ để mời 1 người đến hát đám cưới

Gia đình tỷ phú chi 150 tỷ chỉ để mời 1 người đến hát đám cưới

19:27 , 07/12/2025
3 cách thoát khỏi "hố đen chi tiêu" đang nuốt sạch tiền tiết kiệm của bạn

3 cách thoát khỏi "hố đen chi tiêu" đang nuốt sạch tiền tiết kiệm của bạn

19:02 , 07/12/2025
Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam vừa ly hôn: Gánh 70 con người trên vai, không biết nấu cơm

Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam vừa ly hôn: Gánh 70 con người trên vai, không biết nấu cơm

17:56 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên