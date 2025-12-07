Thừa kế nhà 44m2 phố cổ, người phụ nữ cải tạo thành không gian sống cho gia đình 3 thế hệ: Nhỏ nhưng chứa điều “quý hơn vàng”

Giữa con hẻm nhỏ tại khu phố cổ Huệ Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), nơi những ngôi nhà nằm san sát nhau, có một công trình nổi bật gây chú ý với nhiều người qua đường. Căn nhà này thuộc sở hữu của 3 anh em họ Lý, được thế hệ trước trong gia đình xây dựng từ những năm 1950 và đã không có người ở suốt nhiều năm.

Căn nhà nổi bật tại khu phố cổ với kiến trúc độc đáo

Diện tích nhà nhỏ nhưng được thiết kế thông minh, tối ưu công năng sử dụng từng tầng

Sau khi nghỉ hưu, người em út Lý A Hồng quyết định trở về quê, cải tạo căn nhà cổ thành không gian sống cho gia đình mình. Dù ngôi nhà chỉ rộng 44m2 nhưng việc cải tạo kéo dài gần 4 năm. Thành quả là một không gian sống 3 tầng, tổng diện tích sử dụng đạt 116m² và đủ cho 6–7 người cùng sinh hoạt. Tầng một là không gian sinh hoạt chung gồm bếp, phòng khách và khu vực để thư giãn. Tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng làm việc. Tầng ba là gác mái – nơi các thành viên trong gia đình uống trà, thiền định, tắm nắng hay nghỉ ngơi.

Không gian tầng 1

Phòng ngủ ở tầng 2

Gác xép tầng 3

Cô Lý cho biết họ giữ lại một số nét đặc trưng của ngôi nhà cũ để luôn ghi nhớ ký ức tuổi thơ. Căn nhà được thiết kế khoảng sân nhỏ ở cả phía trước và phía sau để tạo không gian thoáng đãng, đón ánh sáng tự nhiên. Một số bức tường vách trong nhà được thay thế bằng kính để tạo cảm giác nhà rộng và thoáng hơn. Từ bất kỳ tầng nào, các thành viên trong nhà cũng có thể gọi nhau, nhìn thấy nhau, tạo nên một sự liên kết ấm áp.

Ngôi nhà nằm gọn trong một con hẻm nhỏ hẹp nên kiến trúc sư đã thiết kế cả cửa hút gió và cửa thông gió để giữ cho ngôi nhà luôn mát mẻ, khô ráo ngay cả trong thời tiết ẩm ướt.

Thiết kế tạo sự gắn kết các phòng trong nhà

Lý A Hồng nhận thấy sức khoẻ tinh thần của người mẹ 93 tuổi đã cải thiện từ khi chuyển về căn nhà này

Điều cô Lý cảm thấy đáng tiếc nhất là việc bố mình không được chứng kiến khung cảnh này. Tuy vậy, A Hồng vẫn xúc động khi nhận thấy người mẹ mắc bệnh Alzheimer nhẹ đã có thể kể lại một số câu chuyện về quá khứ gia đình sau một thời gian sống tại đây.

Chuyển về sống tại khu phố cổ cũng giúp A Hồng cảm nhận rõ hơn về mối quan hệ “tình làng, nghĩa xóm” với hàng xóm. Từ ngày khởi công, người dân xung quanh thường xuyên ghé vào xem. Khi cánh cửa gỗ mở ra, ai cũng ngạc nhiên trước vẻ đẹp lạ lẫm của ngôi nhà nhỏ trong con hẻm hẹp.

Đại gia đình họ Lý quây quần vào mỗi dịp Tết Nguyên đán

Với người em út Lý A Hồng, ngôi nhà này có nhiều ý nghĩa "quý hơn vàng", đó chính là việc gắn kết tình cảm giữa các thành viên gia đình. “Bằng cách cải tạo lại căn nhà, tôi có sự kết nối với ký ức về ông bà và bố mẹ mình trước đây. Mong rằng không gian sống này có thể gìn giữ cho cả thế hệ sau”, A Hồng nói.

Lý A Hồng và anh chị vẫn sống ở hai thành phố khác nhau nhưng năm nào cũng quây quần tại nhà cô vào dịp Tết Nguyên đán. “Qua khung cửa sổ nhỏ, chúng tôi có thể nhìn thấy các thành viên đang bận rộn trong bếp hoặc nhâm nhi cà phê trên ghế sofa. Mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức các đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm tối giao thừa, cảm giác thân thuộc và thoải mái vô cùng” , A Hồng nói.

(Theo Toutiao)