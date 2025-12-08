Nơi ở của nam NSƯT được hậu duệ cuối một gia tộc cải lương chu cấp tiền hàng tháng

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ Bình Tinh - hậu duệ cuối của gia tộc cải lương Huỳnh Long - từng tiết lộ, cô chu cấp tiền hàng tháng cho nghệ sĩ Bạch Long.

"Ở bên cải lương, tôi có được hai người cha nuôi là ba Vũ Linh và ba Kim Tử Long. Ba Vũ Linh không còn nữa, tôi chỉ còn ba Kim Tử Long và một người thầy tôi coi như cha vì đã dạy dỗ, cho tôi cái tên Bình Tinh.

Hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho cho ba, có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng đều có mặt. Đó là NSƯT Bạch Long", chia sẻ của Bình Tinh. Từ chia sẻ này nhiều người tò mò về cuộc sống cũng như nơi ở của nghệ sĩ Bạch Long và thông tin về ông. Vậy nghệ sĩ Bạch Long là ai?

Nghệ sĩ Bình Tinh

Nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, tên thật là Nguyễn Thành Tùng, sinh năm 1959 trong một gia đình nổi tiếng của sân khấu truyền thống. Cha ông là NSND Thành Tôn, mẹ là nghệ sĩ Huỳnh Mai và em trai là nghệ sĩ Thành Lộc. Từng là gương mặt sáng của sân khấu cải lương, kịch thiếu nhi và là người sáng lập Đoàn Đồng Ấu Bạch Long lừng danh, Bạch Long đã có thời kỳ đỉnh cao cả về danh tiếng lẫn cát-xê. Tuy vậy, ánh hào quang năm nào dần lùi xa, để lại cho ông một tuổi già lặng lẽ và nhiều nỗi niềm.

Suốt gần 20 năm qua, Bạch Long sống trong một căn phòng trọ khoảng hơn 30 m² tại Phú Nhuận, TP.HCM với mức giá khoảng 5,6 triệu. Đó cũng là nơi ông ăn ở, luyện tập và sinh hoạt hằng ngày.

Căn phòng đơn sơ, thiếu vắng những tiện nghi đáng giá, nhưng với ông, đó là một không gian đủ để trú ngụ và tiếp tục sống với nghề. Dù nhiều lần được em trai Thành Lộc và bạn bè ngỏ ý đón về sống cùng hoặc hỗ trợ chỗ ở tốt hơn, Bạch Long luôn từ chối.

Nơi trọ của nghệ sĩ Bạch Long.

Ông nói mình đã quen sống độc lập, không muốn trở thành gánh nặng cho người thân. Việc ông vẫn tự chạy xe máy đi diễn, đi dạy, đi thu show ở tuổi gần U70 khiến nhiều khán giả xúc động, bởi sự kiên trì đó hiếm người có thể giữ được.

Cuộc sống trong căn nhà trọ ấy không chỉ là sự đơn độc mà còn là sự lặng lẽ của một người không vợ con. Bạch Long từng thừa nhận có vài mối tình nhưng đều không đi đến cái kết trọn vẹn. Ông quan niệm nếu đã lập gia đình thì phải đủ khả năng lo toan. Nghệ sĩ sống bằng nghề truyền thống, thu nhập bấp bênh, ông sợ mình không thể đem lại sự ổn định cho người khác. Vì thế, ông chọn cuộc sống độc thân, coi sân khấu và học trò như gia đình lớn.

Áp lực tài chính là điều đáng nói nhất trong câu chuyện về nghệ sĩ Bạch Long. Những năm tháng cát-xê cao, ông lại dùng phần lớn tiền bạc để đầu tư cho Đồng ấu Bạch Long, xây dựng sân khấu dành cho thiếu nhi. Khi mô hình này không còn hoạt động, ông gần như trắng tay. Có giai đoạn kéo dài nhiều năm trời, ông thất nghiệp, sống dựa vào sự giúp đỡ của học trò và đồng nghiệp.

Thỉnh thoảng bạn bè vẫn đến thăm ông.

Hiện tại, thu nhập của ông chỉ đủ chi trả tiền phòng trọ và hai bữa cơm mỗi ngày. Dù vậy, ông chưa bao giờ than phiền hay tỏ ra bi quan. Ông vẫn nhận vai, vẫn đi diễn bất cứ khi nào có lời mời, vẫn dạy nghề cho lớp trẻ để truyền lại những tinh hoa sân khấu mà mình đã gìn giữ cả đời.

Điều đặc biệt ở Bạch Long là thái độ sống lạc quan và nhẹ nhõm. Ông luôn nói mình không cảm thấy bất hạnh, vì còn được đứng trên sân khấu, còn được gặp gỡ khán giả và đồng nghiệp. Ông tin mỗi người có một dạng hạnh phúc riêng, và sự giản dị, thanh thản của mình cũng là một kiểu hạnh phúc. Khi nghĩ về tương lai, ông chỉ mong tuổi già không bệnh tật, để không làm phiền bất kỳ ai.