Quang Hải - Chu Thanh Huyền liên tục chuyển khoản 50 triệu đồng

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực Trung Bộ, vợ chồng cầu thủ Nguyễn Quang Hải - Chu Thanh Huyền đã có hành động thiết thực khi liên tục chuyển khoản 50 triệu đồng đến các địa phương chịu thiệt hại nặng. Hoạt động thiện nguyện được anh thông báo công khai trên trang cá nhân, nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Quang Hải chia sẻ: “Theo lời kêu gọi của Chính phủ Nhà nước, vợ chồng em Hải – Huyền xin được sẻ chia cùng đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, để khắc phục sau thiên tai. Cầu mong tất cả mọi người đều được bình an. Cầu nguyện mưa tan nước rút thật nhanh để cuộc sống người dân bình an trở lại”.

Những khoản hỗ trợ này được vợ chồng nam cầu thủ được gửi trực tiếp vào các tài khoản cứu trợ chính thức của địa phương, góp phần giúp chính quyền và người dân sớm khắc phục hậu quả bão lũ.

Hành động kịp thời của Quang Hải nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, được người hâm mộ và cộng đồng đánh giá cao. Nhiều bình luận cho rằng sự chung tay của các nghệ sĩ nổi tiếng là nguồn động viên lớn đối với người dân vùng thiên tai trong thời điểm khó khăn.

Không chỉ Quang Hải, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã chung tay ủng hộ bà con các tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ như Hoà Minzy, Bùi Công Nam, Hương Giang,...

Theo báo Tuổi Trẻ, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng thay cho lời động viên của cô đến bà con. Trước đó, Hòa Minzy ủng hộ tích cực giúp đồng bào miền Bắc, miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai.

Nhạc sĩ Bùi Công Nam cũng ủng hộ 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Trên trang cá nhân, anh viết: “Em, con, Nam mong bà con quê mình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thương lắm và luôn cầu chúc mọi điều bình an”.

Từ Thái Lan, dù đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, hoa hậu Hương Giang cũng gửi ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo báo Tiền Phong, trước đó, NSND Tự Long, MC Anh Tuấn và cựu danh thủ Hồng Sơn – đại diện Gia tộc Anh Tài – đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) để trao số tiền hơn 5,3 tỷ đồng. Qua khoản ủng hộ được vận động và thu nhận từ đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam”, các nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả tham dự chương trình mong muốn góp thêm nguồn lực, chung tay với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam hỗ trợ đồng bào tại các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ thời gian qua.

Trong nhiều ngày qua, khu vực Trung Bộ liên tục hứng chịu mưa lớn. Lực lượng cứu hộ cùng chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm và đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong bối cảnh đó, những nghĩa cử như của Quang Hải và các nghệ sĩ góp phần hỗ trợ kịp thời cho các địa phương đang oằn mình chống chọi với thiên tai. Sự chung tay từ cộng đồng được kỳ vọng sẽ giúp các tỉnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân sau mưa lũ.

