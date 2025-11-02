Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chu Thanh Huyền lộ nhan sắc thật 5 năm trước, netizen bối rối: “Tưởng đâu Quang Hải đội tóc giả!”

02-11-2025 - 16:26 PM | Lifestyle

Chu Thanh Huyền lộ nhan sắc thật 5 năm trước, netizen bối rối: “Tưởng đâu Quang Hải đội tóc giả!”

Tướng phu thê là đây!

Mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Nguyễn Quang Hải - khiến netizen chú ý khi tung ra bức ảnh selfie của bản thân chụp từ năm 2020 – thời điểm cô nàng và Quang Hải chỉ mới quen biết, còn chưa chính thức hẹn hò. Không ngờ, chỉ một tấm ảnh đơn giản lại khiến mạng xã hội bình luận rôm rả.

Trong ảnh, Chu Thanh Huyền để tóc dài tự nhiên, mặt mộc nhẹ nhàng, toát lên vẻ trong trẻo đúng kiểu "gái quê". Thế nhưng điều khiến dân tình chú ý nhất là… visual quá giống Quang Hải! Nhiều người còn đùa rằng, nếu không ghi chú năm chụp, chắc tưởng Hải đội tóc giả selfie mất thôi.

Chu Thanh Huyền lộ nhan sắc thật 5 năm trước, netizen bối rối: “Tưởng đâu Quang Hải đội tóc giả!”- Ảnh 1.

Chu Thanh Huyền của 5 năm trước được nhận xét giống Quang Hải hơn cả hiện tại

Giờ đây, sau 5 năm và đã là bà xã cầu thủ nổi tiếng, Chu Thanh Huyền ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô nàng từng nhiều lần can thiệp thẩm mỹ để có nhan sắc khiến bản thân tự tin hơn, gương mặt sắc nét hơn. Về gu thời trang, bà xã Quang Hải cũng dần gây ấn tượng với phong cách sang trọng, toát lên vẻ tự tin khiến cô được khen là "vợ cầu thủ mà vibe như fashionista".

Thế nhưng nhìn lại khoảnh khắc năm nào, netizen vẫn không khỏi bật cười vì "duyên ngầm" của hai vợ chồng: "Tưởng Quang Hải đội tóc giả không đó", "Mặt giống nhau thật", "Giống nhau thế này thì bảo tướng phu thê cũng chẳng sai!", "Chắc yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên… vì thấy quen mặt quá!"...

Dù là một cô nàng Chu Thanh Huyền giản dị năm 2020 hay quý cô rạng rỡ của hiện tại, có thể thấy một điều không đổi: vẻ đẹp và sự cuốn hút của bà xã Quang Hải đang ngày càng thăng hạng, với sự đồng hành của chàng tiền vệ sinh năm 1997 suốt chặng đường vừa qua.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

