Chu Thanh Huyền chính xác là "nữ hoàng thị phi", lắm drama, ầm ĩ trên mạng suốt ngày

01-11-2025 - 15:55 PM | Lifestyle

Chu Thanh Huyền đu trend "nói xấu không nghe thấy" nhưng netizen nhận định: Nói vậy cũng chẳng sai!

Cứ ngỡ Halloween vừa qua thì drama cũng tạm "nghỉ xả hơi", ai ngờ chị em dâu nhà Quang Hải lại khiến mạng xã hội dậy sóng với một video đu trend cực hot. Trong clip mới nhất, Chu Thanh Huyền cùng chị dâu của Quang Hải tham gia trend "nói xấu mà đối phương không nghe thấy". Khi được "giao nhiệm vụ" nói một điều thật lòng về em dâu nổi tiếng, chị dâu Quang Hải chẳng ngần ngại thốt ra: "Nữ hoàng thị phi, lắm drama, ầm ĩ trên mạng suốt ngày!".

Tưởng sẽ phản ứng hay "cà khịa" lại, ai ngờ Chu Thanh Huyền lại… tự hùa theo, cười tươi khẳng định: "Đúng! Là tôi đó! Nữ hoàng thị phi, lắm drama"... Pha "tự nhận" vừa tự tin vừa hài hước này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Dân tình đồng loạt thừa nhận: ít ai có thể tự đối diện với những lời đồn về mình một cách thoải mái và thẳng thắn như bà xã Quang Hải.

Chu Thanh Huyền chính xác là
Chu Thanh Huyền chính xác là

Bà xã Quang Hải cùng chị dâu đu trend hút cả triệu lượt xem

Dù vướng nhiều lời bàn tán, nhưng cách Chu Thanh Huyền xử lý lại khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì né tránh, cô chọn cách "đối mặt bằng nụ cười", thậm chí còn biến mọi lời đồn thành… nội dung giải trí. Video mới lần này chính là ví dụ điển hình: khi bị gọi là "nữ hoàng thị phi", cô không phủ nhận, mà lại tự nhận với thái độ vui vẻ, khiến netizen vừa cười vừa phải công nhận - "chị nói đúng thật mà!"

Sau tất cả, có lẽ chính sự thoải mái, biết biến ồn ào thành niềm vui đã khiến Chu Thanh Huyền trở thành "nữ hoàng thị phi" số một làng bóng đá, drama thì nhiều thật, nhưng rõ ràng không ai có thể phủ nhận: Chu Thanh Huyền vẫn biết cách khiến cả mạng xã hội phải chú ý đến mình.

Chu Thanh Huyền chính xác là

Vẻ ngoài xinh đẹp của bà xã Quang Hải


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

