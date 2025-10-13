Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bà xã Quang Hải khiến netizen trầm trồ vì visual ngày càng lên hương.

Dù không ít lần tên tuổi dính vào những drama, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn thể hiện tâm thế bình thản, giữ vững phong độ visual "đỉnh của chóp" bất chấp sóng gió. Trong loạt khoảnh khắc mới đây, bà xã Quang Hải khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì nhan sắc nhẹ nhàng, làn da mịn màng cùng thần thái an yên đến lạ.

Trên xế hộp bạc tỷ, hot girl Sơn Tây diện váy với thiết kế cổ yếm gợi cảm, makeup nhẹ, nở nụ cười tươi rạng rỡ đu trend TikTok dưới ánh nắng, một vibes đúng chuẩn "gái đẹp không sợ drama". Còn khi cùng gia đình Quang Hải dự đám cưới người thân, Chu Thanh Huyền xuất hiện trong bộ áo dài vàng truyền thống, tóc tết dài thướt tha, dáng vẻ nàng dâu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Khoảnh khắc Chu Thanh Huyền được người thân của Quang Hải ôm từ phía sau, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng như một sự bao bọc và tin tưởng dành cho nàng WAG bất chấp những dèm pha trên MXH.

Chu Thanh Huyền hiện tại- Ảnh 1.

Chu Thanh Huyền khoe visual xinh đẹp

Điều đáng chú ý là giữa những bình luận trái chiều liên quan đến việc kinh doanh, Chu Thanh Huyền chọn cách im lặng tuyệt đối. Cô không lên tiếng, không đáp trả, chỉ đăng tải những hình ảnh tươi tắn, cho thấy cuộc sống riêng vẫn trôi qua nhẹ nhàng, không bị cuốn vào vòng xoáy thị phi.

Và có lẽ chính sự điềm tĩnh ấy lại càng khiến dân mạng chú ý hơn. Một người đẹp bước ra từ spotlight của bóng đá Việt, luôn là tâm điểm MXH, biết giữ hình ảnh chỉn chu. Netizen đang chờ đợi kết quả cuối cùng cho những drama xoay quanh bà xã Quang Hải thời gian gần đây.

Chu Thanh Huyền hiện tại- Ảnh 2.

Cô nàng được người thân của Quang Hải yêu mến

Chu Thanh Huyền hiện tại- Ảnh 3.

Chu Thanh Huyền vui đùa cùng chị dâu và con trai

