Chu Thanh Huyền chê Iphone 17

26-09-2025 - 15:50 PM | Lifestyle

Vợ Quang Hải chia sẻ sau khi dùng Iphone 17.

Mới đây, Chu Thanh Huyền – bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải – đã gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm sử dụng chiếc iPhone 17 bản 2TB.

Trong đoạn clip, nàng WAG khoe hiện đã có trong tay hai chiếc iPhone 17 với màu ghi và màu xanh. Không quên "nhắc khéo" chồng, Huyền quay sang nói với Quang Hải: "Ba yêu ơi, vợ còn thiếu màu cam". Đáp lại, Quang Hải chiều vợ hết nấc: "Mấy hôm nữa có màu cam luôn".

Nghe chồng hứa tặng thêm iPhone 17 màu cam, Chu Thanh Huyền hào hứng: "Vậy khi nào có bản màu cam, Huyền sẽ xem màu ghi, xanh và cam màu nào đẹp nhất".

Chu Thanh Huyền chê Iphone 17- Ảnh 1.

Chu Thanh Huyền khoe điện thoại

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn cả chính là màn đánh giá thẳng thắn của Chu Thanh Huyền về "siêu phẩm" iPhone 17. Cô nàng cho biết: "Còn với Huyền khi mà trải nghiệm chiếc iPhone bản 2T này thì Huyền thấy cũng bình thường, quay cũng bình thường, thậm chí còn xấu hơn máy Huyền đang dùng. Và cái độ pin của nó cũng bình thường nốt, nhanh hết".

Chu Thanh Huyền chia sẻ về trải nghiệm của bản thân

Chia sẻ này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý. Một số người trầm trồ vì Quang Hải chiều vợ, tặng hẳn iPhone đời mới, trong khi nhiều người lại có nhiều ý kiến trái chiều về nhận xét của Chu Thanh Huyền khi công khai chê "dế yêu" đắt đỏ của Apple.

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái "mỏ hỗn"

Theo Quang Hải

Phụ nữ số

