Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái "mỏ hỗn"

26-09-2025 - 10:42 AM | Lifestyle

Mái tóc thị phi nhất “Tóp Tóp” là đây.

Đã 5 năm kể từ khi Chu Thanh Huyền vướng nghi vấn hẹn hò Quang Hải đến hiện tại - kết hôn và có con nhưng cô nàng vẫn luôn là nhân vật dễ vướng tranh cãi nhất nhì làng bóng đá. Một trong những “mồi lửa” dẫn đến những ồn ào của Chu Thanh Huyền chính là… mái tóc, thậm chí được gọi là mái tóc thị phi nhất “Tóp Tóp”.

Mới đây, chuyện tóc tai của vợ Quang Hải bất ngờ gây chú ý khi cô chia sẻ đoạn clip đi đón con trai ở trường. Vì tóc khá dài lại được buông xõa nên khi Chu Thanh Huyền ngồi xuống, tóc dễ bị quét qua sàn nhà.

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái

Chu Thanh Huyền khi đi đón con (Nguồn: @chuthanhhuyen.official)

Cũng chính vì khoảnh khắc này mà một số cư dân mạng cho rằng trong các hoạt động thường ngày như đi đón con thì nên vén/ buộc tóc lên. Bởi họ cho rằng hình ảnh này tạo cảm giác loà xoà và thiếu gọn gàng.

“Lúc nào Huyền cũng thả tóc mà không thấy vướng nhỉ? Không buộc gọn tóc lên được à?” - một cư dân mạng thắc mắc.

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái

Bình luận từ cư dân mạng

Trái ngược với quan điểm này, nhiều người lại khen tóc của Chu Thanh Huyền đẹp và xin vía, nhờ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc tóc. Trong phần lớn hình ảnh và clip trên MXH, cô cũng buông xõa tóc để khoe mái tóc dài và thẳng, không búi lại.

Dù mỗi người một ý kiến nhưng không thể phủ nhận chuyện Chu Thanh Huyền vướng nhiều tranh cãi từ mái tóc.

Ở thời điểm đi sinh con, vợ Quang Hải nhận những ý kiến trái chiều vì để mái tóc dài loà xoà, vướng víu. Nhìn cảnh Chu Thanh Huyền tập đi sau khi sinh, có người thẳng thắn bình luận: “Đi sinh thì buộc tóc lên nha”.

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái

Chu Thanh Huyền khi tập đi sau sinh

Trước đó khi tổ chức dạm ngõ và đám hỏi, Chu Thanh Huyền cũng phải thanh minh về mái tóc. Ở lễ dạm ngõ, cô nàng để tóc xõa dài, rẽ ngôi giữa nên nhiều người cho rằng tóc tai không gọn gàng.

Phản hồi những ý kiến của dân mạng Chu Thanh Huyền lên tiếng: "Mình đã trở lại với mái tóc thị phi nhất. Mái tóc của mình là tâm điểm để các chị em bàn tán, gây chú ý có đúng không mọi người ơi? Đó cũng là điều Huyền mong muốn luôn, Huyền không có buồn vì điều đấy. Ai theo dõi Huyền sẽ biết mình là một người rất yêu thương mái tóc này, trân trọng và nâng niu nó. Mình rất thích tóc dài nên luôn muốn khoe ra mái tóc này".

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái
Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái

Chu Thanh Huyền và Quang Hải trong lễ dạm ngõ hồi cuối năm 2023

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái

Vợ Quang Hải trong clip lên tiếng về mái tóc dạm ngõ

Ngoài ra, Chu Thanh Huyền cũng từng được đặt câu hỏi: Có cấy tóc hay không?

Sở dĩ chuyện này gây tranh cãi với Chu Thanh Huyền vì cô là chủ shop bán các sản phẩm kích mọc tóc. Tuy nhiên đường chân tóc của cô lại khá lạ, không được tự nhiên. Trước sự hoài nghi này, Chu Thanh Huyền đính chính là mình phải đi triệt đường chân tóc, không hề có chuyện cấy tóc.

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái

Hình ảnh quá khứ - hiện tại khiến Chu Thanh Huyền vướng nghi vấn cấy tóc

Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái
Mái tóc rũ rượi chấm đất của Chu Thanh Huyền kích hoạt những cái

Vợ Quang Hải đam mê flex mái tóc


(Tổng hợp)


Nhiều lần nài nỉ, cuối cùng Chu Thanh Huyền cũng được tặng iPhone 17 Pro Max nhưng không phải từ Quang Hải

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm

Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm Nổi bật

Lộ diện mỹ nhân là "fan cứng của pickleball", ra sân là sắm toàn vợt xịn, nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp

Lộ diện mỹ nhân là "fan cứng của pickleball", ra sân là sắm toàn vợt xịn, nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp Nổi bật

Hiếm có loài cây hợp cả 5 mệnh, được lòng Quý Nhân thế này: Trồng một gốc, tài lộc vượng ba đời!

Hiếm có loài cây hợp cả 5 mệnh, được lòng Quý Nhân thế này: Trồng một gốc, tài lộc vượng ba đời!

10:37 , 26/09/2025
Nhan sắc vợ đại gia sinh 2 con cho nam nghệ sĩ là giám đốc bảo tàng

Nhan sắc vợ đại gia sinh 2 con cho nam nghệ sĩ là giám đốc bảo tàng

10:32 , 26/09/2025
Ca khúc hot nhất Vbiz dạo này: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà xếp top đầu loạt BXH, "ăn trọn" 110 triệu lượt nghe dễ dàng

Ca khúc hot nhất Vbiz dạo này: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà xếp top đầu loạt BXH, "ăn trọn" 110 triệu lượt nghe dễ dàng

10:10 , 26/09/2025
Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

10:05 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên