Mọi người chú ý, vợ Quang Hải cảnh báo lừa đảo nghiêm trọng

04-11-2025 - 17:50 PM | Lifestyle

Chu Thanh Huyền, vợ Quang Hải lên tiếng.

Mới đây, Chu Thanh Huyền – vợ cầu thủ Quang Hải – đã đăng tải thông báo khẩn trên trang Facebook cá nhân, cảnh báo về tình trạng bị mạo danh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo chia sẻ của Chu Thanh Huyền, thời gian gần đây cô nhận được rất nhiều phản ánh từ phía khán giả về việc xuất hiện hàng loạt fanpage, tài khoản mạng xã hội sử dụng tên tuổi và hình ảnh của cô nhằm tuyển cộng tác viên “cày view kiếm tiền”, thực hiện nhiệm vụ online. Những trang giả mạo này còn yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

“Em hoàn toàn không liên quan và không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào của các trang giả mạo. Mọi người tuyệt đối không thực hiện nhiệm vụ, không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị lợi dụng”, Chu Thanh Huyền nhấn mạnh.

Chu Thanh Huyền lên tiếng cảnh báo

Trong bài đăng, Huyền cũng chia sẻ hình ảnh minh chứng về các tài khoản và quảng cáo giả danh cô, kèm lời nhắn gửi đến người hâm mộ hãy nâng cao cảnh giácchỉ theo dõi các kênh chính thức đã được xác minh.

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, hiện đang bán hàng online. Cô nàng cưới tiền vệ Quang Hải năm 2024 và đã có một bé trai đáng yêu. Thời gian qua, nàng WAG của Quang Hải thường xuyên vướng vào những ồn ào cá nhân, nhưng vẫn được chồng ra sức bảo vệ, thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc đời thường lên mạng.

Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải từng gây sốc khi hất tay mẹ đẻ, nay khiến netizen xúc động vì dòng tin gửi mẹ

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

