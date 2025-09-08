Lộ ảnh hiếm vợ Quang Hải thời đi học: Nhan sắc trong veo, nhận giấy khen liên tục, còn ai nghi ngờ học vấn?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trước khi trở thành nàng WAGs nổi bật nhất nhì làng bóng đá Việt Nam, Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Quang Hải - từng là một trong những gương mặt gây chú ý ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải - nàng WAG Chu Thanh Huyền bất ngờ tung ra loạt ảnh cũ thời đi học khiến dân mạng rần rần. Trong bộ đồng phục áo trắng, quần jeans, đeo khăn quàng đỏ và đội mũ ca-nô học sinh, mái tóc buộc gọn gàng, cô nàng nổi bật với vẻ trong sáng, giản dị mà vẫn gây chú ý bởi gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng cùng biểu cảm đáng yêu. 

Ở loạt ảnh lễ tổng kết, Chu Thanh Huyền cùng bạn bè đứng nhận giấy khen, phần thưởng chứng minh thành tích học tập chẳng hề tầm thường. Chính cô nàng cũng tự khoe: "Giấy khen phần thưởng nhận liên tục chứ đùa đâu chị em". 

Hiện tại, khi đã là vợ cầu thủ nổi tiếng, Chu Thanh Huyền ngày càng được khen ngợi về nhan sắc mặn mà, phong cách thời trang tinh tế. Tuy nhiên, nhìn lại loạt ảnh thời học sinh, không ít người phải công nhận rằng vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng của cô đã sớm bộc lộ từ thuở thiếu nữ.

Có lẽ chính sự kết hợp giữa ngoại hình xinh đẹp, sự khéo léo và thông minh đã giúp Chu Thanh Huyền trở thành điểm tựa vững chắc cho Quang Hải - cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân. Loạt ảnh thời đi học này cũng phần nào giúp Chu Thanh Huyền chặn đứng anti-fan, bởi từ khi hẹn hò rồi kết hôn với Quang Hải, hot girl Sơn Tây liên tục bị nghi ngờ về học vấn khi không có dữ liệu cụ thể về trường đại học mà cô nàng đã học hay chuyên ngành mà nàng WAG từng được đào tạo. 

Dưới phần bình luận, netizen không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc thời học sinh của bà xã Quang Hải: "Xinh từ bé rồi, bảo sao giờ ngày càng mặn mà, khí chất thế này Quang Hải mê là đúng!", "Vừa học giỏi vừa xinh xắn - chuẩn hình mẫu", Thật sự nhan sắc tự nhiên, không lẫn đi đâu được", "Ai còn nghi ngờ học vấn của cô ấy nữa"...

Có thể thấy, dù là hình ảnh thời học sinh giản dị nhưng Chu Thanh Huyền vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó rời mắt. Giờ đây, khi đã là bà xã cầu thủ nổi tiếng, cô nàng ngày càng thăng hạng cả nhan sắc lẫn phong cách, trở thành WAGs đình đám của làng bóng đá Việt.

