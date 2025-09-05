Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chu Thanh Huyền yểu điệu khoác tay Quang Hải, "trốn con" đi xem Mưa Đỏ, khoảnh khắc ngọt ngào gây sốt!

05-09-2025 - 22:19 PM | Lifestyle

Chu Thanh Huyền yểu điệu khoác tay Quang Hải, "trốn con" đi xem Mưa Đỏ, khoảnh khắc ngọt ngào gây sốt!

Từ góc nhìn phía sau lưng, người hâm mộ không khỏi tò mò về người cùng Quang Hải đi xem phim. Hoá ra là cái tên vô cùng quen thuộc.

Mới đây, cộng đồng mạng rần rần chia sẻ hình ảnh tiền vệ Nguyễn Quang Hải xuất hiện cùng bà xã Chu Thanh Huyền trong một buổi hẹn hò đặc biệt. Cả hai lựa chọn trang phục đơn giản nhưng ton-sur-ton, hài hoà về phong cách. Trong khi Quang Hải năng động với áo thun, quần short và sneakers, thì Chu Thanh Huyền lại nổi bật với vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính trong chiếc váy trắng tinh khôi.

Điểm khiến fan thích thú chính là khoảnh khắc nàng WAG khoác tay ông xã đầy tình cảm khi cùng nhau bước vào rạp xem bộ phim Mưa Đỏ. Sự ngọt ngào, gắn bó của cặp đôi nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi.

Nếu trên sân cỏ Quang Hải luôn mang đến sự bùng nổ cảm xúc cho khán giả, thì ngoài đời, anh chàng lại ghi điểm bởi hình ảnh người đàn ông ấm áp, luôn đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng. Chu Thanh Huyền, sau khi kết hôn, cũng dần được khán giả nhìn nhận nhiều hơn ở hình ảnh dịu dàng, chững chạc, khác hẳn so với thời điểm còn vướng tin đồn hay tranh cãi trên mạng xã hội.

Chu Thanh Huyền yểu điệu khoác tay Quang Hải,

Khoảnh khắc cả hai tay trong tay dạo bước, cùng nhau tận hưởng không gian nghệ thuật không chỉ cho thấy sự lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ, mà còn phần nào khẳng định hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi: "Hai vợ chồng nhìn đẹp đôi quá", "Hình ảnh ngọt ngào ghê, chúc anh chị luôn hạnh phúc", hay "Thấy Quang Hải cười rạng rỡ thế này là biết gia đình viên mãn rồi".

Không cần những màn khoe khoang rình rang, chỉ một khoảnh khắc bình dị khi cùng nhau đi xem phim cũng đủ để Quang Hải - Chu Thanh Huyền trở thành tâm điểm chú ý, chứng minh tình yêu bền chặt và ngày càng thăng hoa sau hôn lễ.

Chu Thanh Huyền yểu điệu khoác tay Quang Hải,

Chu Thanh Huyền yểu điệu khoác tay Quang Hải,
Chu Thanh Huyền yểu điệu khoác tay Quang Hải,

Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điểm đến là “thiên đường nhiệt đới” ở Trung Quốc hứa hẹn hút khách Việt với loạt trải nghiệm ấn tượng: Mua sắm miễn thuế, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp

Điểm đến là “thiên đường nhiệt đới” ở Trung Quốc hứa hẹn hút khách Việt với loạt trải nghiệm ấn tượng: Mua sắm miễn thuế, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Nổi bật

Lợi ích bất ngờ từ bộ môn “Hoa hậu chứng khoán” Mai Phương Thuý, Lương Thuỳ Linh mê mẩn

Lợi ích bất ngờ từ bộ môn “Hoa hậu chứng khoán” Mai Phương Thuý, Lương Thuỳ Linh mê mẩn Nổi bật

Chuyển từ căn hộ hướng Đông sang hướng Tây cùng tòa nhà: Tôi nhận ra sự khác biệt về chất lượng cuộc sống lớn đến thế nào

Chuyển từ căn hộ hướng Đông sang hướng Tây cùng tòa nhà: Tôi nhận ra sự khác biệt về chất lượng cuộc sống lớn đến thế nào

21:48 , 05/09/2025
Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng

21:31 , 05/09/2025
Local brand Việt hot nức tiếng bỗng bị khách quay lưng tố đạo nhái, ngáo giá, bán hàng thái độ

Local brand Việt hot nức tiếng bỗng bị khách quay lưng tố đạo nhái, ngáo giá, bán hàng thái độ

21:05 , 05/09/2025
HOT: Mưa Đỏ xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, cán mốc 500 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt

HOT: Mưa Đỏ xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, cán mốc 500 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt

20:28 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên