Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My từng tình cảm cỡ này trước khi xảy ra tin đồn "bằng mặt không bằng lòng"

07-08-2025 - 10:49 AM | Lifestyle

Mối quan hệ của hai nàng WAGs Việt Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nàng WAG nổi bật của làng bóng đá Việt Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải) và Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu) luôn là chủ đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Không chỉ nổi bật nhờ nhan sắc, phong cách thời trang và sự nghiệp riêng, cả hai còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện gắn liền với giới cầu thủ. Tuy nhiên, việc họ hiếm khi tương tác công khai với nhau từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Dẫu vậy thời điểm năm 2022 Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My đã từng rất thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt là thời điểm Quang Hải chia tay CLB Hà Nội để sang Pháp, trong ngày Quang Hải đá trận cuối cùng Thanh Huyền có mặt trên khán đài cùng dàn WAGs Hải My, Ngô Tố Uyên... Khi Thanh Huyền xúc động bật khóc khi chứng kiến Quang Hải chia tay đội bón thủ đô, Doãn Hải My còn ở bên vỗ về, an ủi. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai thân thiết cho đến thời điểm hiện tại. 

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My từng tình cảm cỡ này trước khi xảy ra tin đồn

Hình ảnh hiếm hoi Hải My và Chu Thanh Huyền có sự tương tác gần gũi

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My từng tình cảm cỡ này trước khi xảy ra tin đồn

Hải My an ủi Chu Thanh Huyền

Trong một lần trả lời người hâm mộ vào đầu năm 2024, Chu Thanh Huyền thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với Doãn Hải My. Cô cho biết bản thân "không thân cũng không lơ là" với nàng á hậu sinh năm 2001. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự thẳng thắn, rõ ràng đây một tuyên bố gián tiếp phủ nhận các tin đồn bất hòa nhưng cũng không cố tạo dựng hình ảnh chị em thân thiết như nhiều người kỳ vọng.

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My từng tình cảm cỡ này trước khi xảy ra tin đồn

Hai cặp đôi vẫn vui vẻ xuất hiện trong đám cưới của nhau

Mọi chuyện bắt đầu "dịu đi" khi từ đầu năm 2025, cư dân mạng nhiều lần bắt gặp hình ảnh cả hai cùng xuất hiện trong các sự kiện gia đình. Cụ thể, tại buổi thôi nôi con trai Quang Hải – bé Lido, hay sinh nhật của bé Lúa – con gái Văn Hậu và Hải My, cả hai đều có mặt, thậm chí cùng nhau selfie vui vẻ. Nhiều khán giả nhận định rằng đây chính là kiểu mối quan hệ tinh tế và trưởng thành dù không quá thân thiết, nhưng vẫn đủ hòa nhã để tạo thiện cảm.

Chu Thanh Huyền lái xế hộp 8 tỷ về quê chồng, đáp trả khi bị netizen ám chỉ cưới Quang Hải chỉ vì "fame"

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Tăng từng mở thương hiệu thời trang riêng, 6 năm nhìn lại vẫn khiến dân tình "ngỡ ngàng"

Hà Tăng từng mở thương hiệu thời trang riêng, 6 năm nhìn lại vẫn khiến dân tình "ngỡ ngàng" Nổi bật

2 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là “đại gia ngầm”, tôi dần hiểu vì sao họ giàu lại thêm giàu: Chỉ đúng 3 điều tạo nên sự khác biệt về số dư trong tài khoản

2 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là “đại gia ngầm”, tôi dần hiểu vì sao họ giàu lại thêm giàu: Chỉ đúng 3 điều tạo nên sự khác biệt về số dư trong tài khoản Nổi bật

Không cần lương cao, chỉ cần biết 4 điều này, bạn vẫn có thể giàu lên dần dần

Không cần lương cao, chỉ cần biết 4 điều này, bạn vẫn có thể giàu lên dần dần

09:52 , 07/08/2025
Siêu dự án dưới chân "Thiên hạ đệ nhất hùng quan": Vị trí hiếm có ở Việt Nam, xây theo tiêu chuẩn quốc tế

Siêu dự án dưới chân "Thiên hạ đệ nhất hùng quan": Vị trí hiếm có ở Việt Nam, xây theo tiêu chuẩn quốc tế

09:33 , 07/08/2025
'Thần đồng cải lương' kiếm được cả cây vàng/đêm, U60 lẻ bóng sau 3 lần đổ vỡ

'Thần đồng cải lương' kiếm được cả cây vàng/đêm, U60 lẻ bóng sau 3 lần đổ vỡ

09:10 , 07/08/2025
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!

08:49 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên