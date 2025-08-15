Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba
Tiền vệ Quang Hải cùng vợ hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Ngày 15/8, trên trang fanpage Chu Thanh Huyền thông báo gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ủng hộ nhân dân Cuba số tiền 50 triệu đồng. Trước đó, ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân, phát động cấp quốc gia Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình kéo dài 65 ngày (13-8 đến 16-10), đặt mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỉ đồng.
Chu Thanh Huyền đăng bài kêu gọi mọi người cùng chung tay san sẻ yêu thương
Sau khi hưởng ứng lời kêu gọi và ủng hộ, vợ Quang Hải còn mong mọi người cùng chia sẻ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi san sẻ tình yêu thương với nhân dân nước bạn Cuba. Bài viết của Chu Thanh Huyền thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Tính đến 11h sáng 15/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chạm mốc hơn 125 tỉ đồng.
Thời gia qua vợ chồng Quang Hải rất tích cực làm những điều có ý nghĩa. Quang Hải từng âm thầm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho trẻ em ở Đông Anh (Hà Nội). Mới đây, vợ chồng Quang Hải cũng trao gửi những món quà yêu thương cho các em nhỏ bị bệnh tim tại bệnh viện ở Hà Nội.
Thanh niên Việt