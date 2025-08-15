Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

15-08-2025 - 19:59 PM | Lifestyle

Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

Tiền vệ Quang Hải cùng vợ hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 15/8, trên trang fanpage Chu Thanh Huyền thông báo gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ủng hộ nhân dân Cuba số tiền 50 triệu đồng. Trước đó, ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân, phát động cấp quốc gia Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình kéo dài 65 ngày (13-8 đến 16-10), đặt mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỉ đồng.

Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba- Ảnh 1.
Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba- Ảnh 2.

Chu Thanh Huyền đăng bài kêu gọi mọi người cùng chung tay san sẻ yêu thương 

Sau khi hưởng ứng lời kêu gọi và ủng hộ, vợ Quang Hải còn mong mọi người cùng chia sẻ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi san sẻ tình yêu thương với nhân dân nước bạn Cuba. Bài viết của Chu Thanh Huyền thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Tính đến 11h sáng 15/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chạm mốc hơn 125 tỉ đồng.

Thời gia qua vợ chồng Quang Hải rất tích cực làm những điều có ý nghĩa. Quang Hải từng âm thầm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho trẻ em ở Đông Anh (Hà Nội). Mới đây, vợ chồng Quang Hải cũng trao gửi những món quà yêu thương cho các em nhỏ bị bệnh tim tại bệnh viện ở Hà Nội.

Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực"

Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực" Nổi bật

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ Nổi bật

Greg Norman - Huyền thoại “Cá mập trắng” đưa Việt Nam đến gần hơn với bản đồ golf thế giới là ai?

Greg Norman - Huyền thoại “Cá mập trắng” đưa Việt Nam đến gần hơn với bản đồ golf thế giới là ai?

19:50 , 15/08/2025
Người phụ nữ mua căn hộ 50m2 giá 4,5 tỷ đồng chỉ để “trốn gia đình” 1 ngày/ tuần: “Hạnh phúc vì có một thế giới của riêng mình”

Người phụ nữ mua căn hộ 50m2 giá 4,5 tỷ đồng chỉ để “trốn gia đình” 1 ngày/ tuần: “Hạnh phúc vì có một thế giới của riêng mình”

19:41 , 15/08/2025
"Miền đất hứa" của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu: Biệt thự sân vườn, view hướng đồi, thích hợp gia đình 4 người nghỉ dưỡng!

"Miền đất hứa" của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu: Biệt thự sân vườn, view hướng đồi, thích hợp gia đình 4 người nghỉ dưỡng!

19:18 , 15/08/2025
5 loại quỹ phụ nữ hay lập nhưng chỉ khiến mất tiền vô ích

5 loại quỹ phụ nữ hay lập nhưng chỉ khiến mất tiền vô ích

17:16 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên