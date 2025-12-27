Ngày đầu tiên hoạt động, TTTM Hanoi Centre dù chưa mở hết gian hàng vẫn được đặt nhiều kỳ vọng

Gần đây, sự xuất hiện của một trung tâm thương mại mới tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và giới bán lẻ. Không quá ồn ào trước ngày khai trương, nhưng ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ, cái tên Hanoi Centre đã nhanh chóng được nhắc tới như một "tân binh" đáng chú ý giữa khu vực trung tâm Thủ đô. Và hôm nay (27/12), trung tâm thương mại này chính thức bước vào ngày hoạt động đầu tiên, mở cửa đón khách tham quan, mua sắm.

Video: TTTM Hanoi Centre chính thức đi vào hoạt động

TTTM Hanoi Centre tọa lạc tại 175 Nguyễn Thái Học (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) - một vị trí được xem là "đất vàng" khi nằm gần nhiều trục đường lớn, các khu hành chính, văn hóa quan trọng của Thủ đô. Đây cũng là trung tâm thương mại mới nhất được đưa vào vận hành tại Hà Nội ở thời điểm hiện tại, vì vậy không khó hiểu khi nơi này nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều người tò mò ghé thăm trong ngày đầu mở cửa.

Theo thông tin từ phía Hanoi Centre, ngày 27/12 đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào hoạt động, từng bước mở cửa các khu vực và gian hàng theo lộ trình.

TTTM Hanoi Centre

Ghi nhận trong ngày đầu tiên hoạt động, Hanoi Centre gây ấn tượng trước hết ở tổng thể kiến trúc bên ngoài. Công trình mang phong cách hiện đại, gọn gàng nhưng không tạo cảm giác khô cứng. Các toà nhà được xử lý theo hướng mở, sử dụng nhiều mảng kính lớn kết hợp với khoảng không thoáng, giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng giữa khu vực trung tâm vốn đã khá dày đặc công trình. Điểm nhấn đáng chú ý là cây đa cổ thụ trăm năm tuổi được giữ lại ngay trong khuôn viên, vừa tạo mảng xanh tự nhiên, vừa gợi nhắc đến hình ảnh làng phố Hà Nội xưa, giúp công trình không bị "lạc lõng" trong không gian đô thị hiện đại.

Bên ngoài Hanoi Centre

Theo ghi nhận vào trưa ngày 27/12, không khí tại Hanoi Centre đã dần sôi động. Lượng khách đến tham quan, trải nghiệm dù chưa quá đông nhưng cũng khá nhộn nhịp, chủ yếu là các nhóm bạn trẻ, gia đình và người làm việc quanh khu vực trung tâm. Không gian bên trong được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, bắt mắt, các biển chỉ dẫn được bố trí rõ ràng, dễ quan sát, giúp khách dễ dàng định hướng từng khu vực mua sắm, ăn uống hay vui chơi.

Bên trong trung tâm, không gian được thiết kế theo phong cách mở, lối đi rộng rãi, trần cao và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Các khu vực mua sắm - ẩm thực - trải nghiệm được kết nối liền mạch, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Ở trung tâm là khoảng không gian sinh hoạt chung, có thể phục vụ các hoạt động cộng đồng, sự kiện, được bố trí thêm cây xanh và tiểu cảnh, khiến Hanoi Centre không chỉ dừng lại ở chức năng mua sắm mà còn mang dáng dấp của một điểm hẹn văn hóa - giải trí giữa lòng Thủ đô.

Không gian bên trong Hanoi Centre

Theo quan sát, trong ngày đầu tiên hoạt động, số lượng gian hàng mở cửa chưa quá nhiều, nhiều cửa hàng vẫn đang để biển "coming soon". Tuy nhiên, dễ nhận thấy Hanoi Centre đã quy tụ được khá nhiều thương hiệu lớn, từ quốc tế đến trong nước, hứa hẹn sẽ tạo nên một hệ sinh thái mua sắm - ăn uống - giải trí phong phú khi hoàn thiện.

Cụ thể, có nhiều thương hiệu thời trang - phụ kiện với những cái tên quen thuộc như Zara, Muji, Li-Ning, Fila, Charles & Keith, Chanel… Không thể không kể đến những thương hiệu ẩm thực - đồ uống vô cùng đa dạng, có thể kể đến như Starbucks, Jollibee, Mr. Dakgalbi, Baoyu... cùng nhiều thương hiệu khác đang chuẩn bị khai trương. Ngoài ra là các thương hiệu mua sắm - dịch vụ như Nhà sách Phương Nam, PNJ, Dyson… Bên cạnh đó là các khu vui chơi giải trí, photobooth dành cho giới trẻ, khu trải nghiệm cho gia đình và trẻ em, cùng rạp chiếu phim - một mảnh ghép quan trọng trong mô hình trung tâm thương mại hiện đại.

Hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ đã, đang và sẽ đi vào hoạt động ở Hanoi Centre

Khu vực rạp chiếu phim là một điểm nhấn được rất nhiều người quan tâm suốt những ngày qua

Theo thông tin được công bố, Hanoi Centre dự kiến sẽ có khoảng 240 cửa hàng, quy tụ đa dạng thương hiệu từ quốc tế đến địa phương, hướng tới việc xây dựng một không gian mua sắm - ẩm thực - giải trí toàn diện. Trung tâm được định hướng kết hợp giữa mô hình bán lẻ hiện đại và trải nghiệm đa dạng, không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn là nơi gặp gỡ, thư giãn, tận hưởng của người dân đô thị.

Dù còn cần thêm thời gian để lấp đầy gian hàng và hoàn thiện toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, nhưng ngay trong ngày hoạt động đầu tiên, Hanoi Centre đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Không ít ý kiến nhận định rằng, với vị trí trung tâm, quy mô lớn cùng sự góp mặt của nhiều thương hiệu tên tuổi, Hanoi Centre được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một trong những trung tâm thương mại sôi động nhất khu vực trung tâm Hà Nội trong thời gian tới.